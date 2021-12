Recentemente, su YouTube ha iniziato a circolare un video molto tenero che ci ha messo pochissimo tempo a diventare virale in tutto il mondo. I protagonisti sono un tenero gattino e tre golden retriever che sono letteralmente diventati amici per la pelle. Se volete gustarvi la scena e il racconto ad essa legata, vi consigliamo di continuare la lettura.

Il web è pieno di video esilaranti che mostrano le gag dei nostri animali domestici. Tra i più simpatici ci sono quelli che hanno come protagonisti dei gattini che combinano sempre guai.

Ultimamente, ad esempio, in molti hanno visto il video del gatto Pusic. Lui da piccolo aveva un’ossessione per la carta igienica molto forte. Poi da grade aveva quasi dimenticato quel suo gioco, ma i suoi genitori umani hanno organizzato per lui una sorpresa molto grossa, morbida e rotolante.

Hanno riempito una stanza intera di carta igienica e lo hanno portato dentro, facendo così risvegliare in un colpo solo tutti i suoi ricordi d’infanzia e mandandolo in completa estasi.

Il video del gattino e dei tre cani

Quest’altro video, invece, si può benissimo dire che sfata uno dei miti più longevi di sempre. Tutti conoscono il detto “sono come cane e gatto“, che si usa per dire che due individui non si sopportano molto. Questo perché solitamente le due specie non si stanno molto simpatiche.

A volte, però, capitano degli episodi che mettono in discussione tutto.

In questo video si vede un gattino che si avvicina alla cuccia dove stanno riposando i suoi tre fratelli cani e cerca in tutti i modi di mettersi tra loro e riposare. Se all’inizio i tre cuccioli sembra che non lo vogliano, poi si lasciano andare negli abbracci e nelle coccole più dolci che vedrete oggi.

Il gattino si accoccola sotto alle zampe calde di uno dei tre cuccioli, mentre gli altri due, dopo qualche ora, sembra quasi che non vedano l’ora che arrivi il loro turno.

Questo video e questa storia ci insegnano che non c’è mai limite per una fraternità pelosa. Se due animali, diversi che siano, si amano, loro lo faranno a prescindere da quello che un semplice detto può ipotizzare.