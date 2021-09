Coco è un cane molto dolce, che nonostante abbia una personalità allegra e vivace, cerca una famiglia da 730 giorni. I suoi amici umani lo hanno lasciato nel rifugio, poiché dovevano trasferirsi e non volevano più tenerlo con loro. Però, da quel momento mai nessuno si è fatto avanti.

Ogni animale dovrebbe avere una famiglia amorevole, disposta ad adottarlo e a donargli ciò che non ha mai avuto nella sua vita.

La storia di questo cagnolino è molto triste, ma abbiamo deciso di raccontarla per far capire a tutti cosa accade ai nostri amati amici a quattro zampe.

Coco è stato portato nel rifugio di Main Line Animal Rescue, nel 2019. Quelli che dovevano essere i suoi amici umani avevano deciso trasferirsi in una nuova casa e non volevano più avere il cane tra i piedi.

I volontari, vista la sua personalità allegra e vivace, hanno pensato che trovare la casa perfetta per lui sarebbe stato semplice. Però, alla fine, nulla è andato come immaginato.

Il cucciolo si trova al rifugio da più di 730 giorni e non ha ancora trovato nessuno disposto a portarlo via. Ovviamente, in questo posto ha iniziato a soffrire di stress, questo perché non può mai riposare a causa della confusione di tutti quei cani.

La personalità del piccolo Coco

In più, quando incontra delle persone nuove, in un primo momento è timido e diffidente. Non sa se può fidarsi o meno. Però, quando capisce che vogliono solo giocare, si mostra dolce e socievole.

I volontari sono affezionati a lui ed ovviamente sanno che nel momento in cui andrà via, staranno male. Tuttavia, desiderano solo che anche lui abbia il lieto fine di cui ha bisogno. Ecco il video della sua storia di seguito:

Coco spera solo di trovare una famiglia amorevole, che vuole donargli ciò che non ha mai avuto per il resto della sua vita. Tutti sperano di vederlo uscire dal rifugio felice e soddisfatto di tutto ciò che ha.