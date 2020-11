Una commovente clip è stata pubblicata poche settimane fa sul web ed è diventata presto virale. Racconta di una cagnolina, chiamata Daisy Duke, che si prende cura del suo cucciolo nato più piccolo. Tutti sono rimasti sorpresi ed infatti, le sue commoventi immagini hanno fatto presto il giro del mondo.

CREDIT: PET HELPFUL

Il cane è arrivato nel rifugio lo scorso mese. I volontari l’hanno trovata a vivere da randagia e sin da subito hanno notato che aveva qualcosa di strano.

Non potevano lasciarla sola. Infatti si sono messi a lavoro in fretta per poterla aiutare. Sono riusciti a catturarla grazie al cibo e l’hanno portata tempestivamente nel loro rifugio.

Durante la visita, il veterinario del posto ha scoperto che in realtà era incinta. Aveva bisogno di cure ed attenzioni speciali e tutti hanno fatto il possibile per farla stare bene.

CREDIT: PET HELPFUL

Dopo poche settimane i suoi cuccioli sono venuti al mondo e la loro mamma, sin da subito, ha fatto il possibile per prendersi cura di tutti loro. Il cucciolo che è venuto al mondo per ultimo, era molto più piccolo rispetto ai suoi fratellini a quattro zampe.

In alcuni casi accade che i più piccoli non riescono a mangiare come gli altri e la madre non si rende conto della loro sofferenza. Infatti molto spesso quelli nati in queste condizioni, perdono la vita.

L’amore di Daisy Duke per il figlio nato più piccolo

CREDIT: PET HELPFUL

Questo ovviamente non è il caso di Daisy Duke. La cagnolina si è presto resa conto della situazione del piccolo ed ha fatto il possibile per farlo crescere. Infatti ha mostrato un amore particolare nei suoi confronti.

I volontari hanno voluto mostrare a tutti il suo comportamento amorevole e in molti ne sono rimasti stupiti. La clip è diventata virale sul web. Ha raggiunto più di un milione di visualizzazioni. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: PET HELPFUL

Daisy ogni giorno si prende cura del cucciolo. Lo prende e lo porta insieme ai suoi fratellini a quattro zampe, per farlo mangiare. In più, fa anche il possibile per proteggerlo da tutti i pericoli. Vedere l’amore di questa mamma, è davvero commovente.