Era il 2019, quando il cane dell’ex attaccante del Liverpool, Daniel Sturridge, è scomparso dalla sua abitazione.

Il calciatore aveva promesso ben 20 mila o 30 mila dollari a chiunque gli avesse riportato il suo volpino di Pomerania, Lucci.

Non molto tempo dopo, Foster Washington, un rapper che in arte si fa chiamare Killa Fame, ha risposto all’appello lanciato dall’ex attaccantante del Liverpool, pubblicando una foto del volpino sul suo profilo Twitter e chiedendo se fosse proprio il cane del famoso calciatore. Dopo aver restituito il volpino di Pomerania però, il rapper non ha ricevuto alcuna ricompensa.

Davanti alla promessa non mantenuta, il cantante ha deciso di denunciare l’attaccante. Dopo più di un anno di battaglie legali, un giudice di Los Angeles gli ha dato ragione ed ha condannato Daniel Sturridge a pagare ben 30 mila dollari.

Dopo la notizia, il rapper ha commentato:

Sono felice, ho combattuto questo caso per oltre un anno, non posso crederci, è finita. Quando ha trovato il cane, ho pensato che la mia vita sarebbe andata in meglio.

Chi è Daniel Sturridge

Daniel Sturridge è un calciatore inglese di origini giamaicane, attualmente in forza al Perth Glory. È nato il primo settembre del 1989 e la sua carriera è stata condizionata da diversi gravi infortuni, che purtroppo gli hanno impedito di godere a pieno del suo potenziale.

Ha giocato nel Chelsea e nel Liverpool, dove è rimasto fino alla seconda parte della stagione 2018 – 2019. Nel 2019 è stato squalificato per sei settimane per aver rivelato al suo fratello delle informazioni riservate riguardo un possibile trasferimento al Siviglia.

Il successivo 1° ottobre 2021, dopo essere rimasto svincolato per oltre un anno, ha firmato un contratto annuale con i Perth Glory.

Poche ore fa, sul web è stata diffusa la notizia della condanna decisa dal giudice di Los Angeles. Il calciatore Daniel Sturridge dovrà pagare 30. 000 dollari al rapper che nel 2019 gli ha restituito il suo cane smarrito.