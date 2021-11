Colpito da un malore, Marco Lucchetta si è spento poco dopoil suo arrivo in ospedale: il commovente ricordo della sua ex squadra

Un’altra drammatica notizia si è diffusa nelle ultime ore, gettando nello sconforto una comunità intera, quella di Falzè di Piave, nel trevigiano. Marco Lucchetta, di 49 anni, marito e padre amorevole ed ex calciatore nelle squadre locali, ha perso la vita improvvisamente dopo che nei giorni scorsi aveva accusato un malore. Cordoglio e commozione per la sua perdita.

Sono giorni davvero devastanti per quanto riguarda il mondo del calcio amatoriale e dilettantistico italiano. Tutti hanno letto la notizia della morte del giovane Fabio Mancio. Il 21enne, sabato mattina scorso ha perso il controllo della sua vettura ed è finito fuori strada ribaltandosi più volte. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno subito trasportato il giovane tesserato della U.S. Pierino Ghezzi all’ospedale San Raffaele di Milano, dove però è morto poco dopo per i gravissimi traumi riportati nell’impatto. L’incidente è avvenuto a Trucazzano, in provincia di Milano.

Anche la provincia di Treviso ha dovuto affrontare, in poche ore, le notizie delle morti di due splendide persone. Il primo ad andarsene è stato Michele De Vecchi. Il 25enne ha perso la vita dopo che, durante un allenamento della sua squadra, ha accusato un malore e si è accasciato a terra.

La morte di Marco Lucchetta

Un paio di giorni dopo, la stessa sorte è toccata a Marco Lucchetta. Lui aveva 49 anni. Era sposato e aveva una figlia che amava molto.

Aveva dedicato tutta la sua vita al calcio dilettantistico e amatoriale. Dopo aver terminato la sua carriera a livello dilettantistico, aveva prima giocato in squadre amatoriali, poi addirittura era diventato presidente di una delle compagini, la Mittici Villanova. Ruolo che aveva ricoperto fino al 2017.

Proprio la società in questione ha voluto ricordarlo pubblicando un commovente post su Facebook. Queste le parole dell’attuale Presidente che ha parlato a voce di tutto lo staff della squadra: