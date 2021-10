Questa è la storia del meraviglioso e rocambolesco salvataggio di due cagnolini, chiamati poi Mahlo e Scrappy. Tutto è iniziato quando un volontario di nome Danny, mentre si dirigeva ad effettuare un salvataggio di un cane, ha ricevuto una chiamata che lo avvisava di un altro piccolo randagio che vagava nei pressi di un deposito per camion.

A quel punto Danny ha deciso di fare una fermata per verificare le condizioni di quel piccoletto. Giunto sul posto, ha visto che il cucciolo era abbastanza tranquillo e mansueto. Quindi gli ha detto di aspettarlo lì e che sarebbe tornato presto con dei gustosi snack.

Danny è andato in auto a prendere gli hot dog, ma al suo ritorno, del piccolo randagio non c’era più traccia. Ha provato a cercarlo ovunque, ma di lui non c’era più traccia. A quel punto Danny è dovuto andare via per andare ad effettuare il primo salvataggio, ma si è ripromesso di tornare lì a cercare quel pelosetto. Ed effettivamente così ha fatto tutti i giorni per oltre un mese.

Quando Danny aveva quasi dimenticato il piccolo Mahlo, ha ricevuto una chiamata che lo avvisava di un altro cagnolino randagio, che vagava nei pressi dello stesso deposito di camion. Danny è corso subito a controllare e, quando è arrivato, ha notato questo cucciolo, chiamato poi Scrappy, che si comportava proprio come Mahlo. Era amichevole, ma si divertiva a sfuggire sempre alla presa del volontario.

Il salvataggio di Mahlo e Scrappy

Danny ha trascorso molte ore a cercare di prendere quel cucciolo senza tetto, ma alla fine stava quasi per arrendersi, visto che lui non aveva la minima intenzione di farsi prendere.

Poco prima di salire in auto, il custode del deposito ha urlato il nome di Danny e gli ha chiesto di tornare subito lì. Che addirittura i cani, adesso, erano due.

Danny ovviamente si è precipitato nel deposito e indovinate un po’ chi era l’altro cagnolino? Già! Proprio Mahlo!

Dopo qualche minuto trascorso a pensare ad un piano per acchiappare i due dispettosi amichetti pelosi, alla fine, Danny è riuscito a prenderli. Li ha portati entrambi nel rifugio e ha avuto modo di stringere con loro un legame davvero eccezionale. Un legame che potete apprezzare meglio guardando il video di sopra.

