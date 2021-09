Diverse associazioni, poco tempo fa sono intervenute per salvare la vita di 700 cani, che vivevano in un allevamento di Atlanta, in condizioni disperate. Molti di loro erano in grave pericolo, poiché non avevano mai ricevuto le cure di cui avevano bisogno per stare bene.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che ancora adesso sta spezzando i cuori di migliaia di persone. Per fortuna però, grazie all’amore e alle attenzioni necessarie, sono tornati a stare bene.

Tutto è iniziato quando i ragazzi di Releash Atlanta, Atlanta Humane Society ed USA Rescue Team, sono venuti a conoscenza di questo posto ed hanno deciso di intervenire tempestivamente.

Era un allevamento di carne di cane che si trovava alla periferia della città e che aveva collegamenti con la Corea, la zona dove si vende questo tipo di carne.

CREDIT: FACEBOOK

Era illegale, infatti i ragazzi sono riusciti ad intervenire anche grazie all’aiuto delle forze dell’ordine. Una volta entrati in quel posto terrificante, le scene che si sono trovati davanti sono state strazianti. I cuccioli erano chiusi in quelle gabbie, ormai da molto tempo.

Si vedeva che non avevano mai ricevuto nulla nella loro vita. Era difficile immaginare il dolore che stavano provando. Purtroppo vederli in quelle condizioni, ha spezzato i cuori di tutti.

La guarigione dei 700 cani salvati dall’allevamento

I ragazzi hanno lavorato per 3 lunghi giorni per riuscire a liberare quel posto terribile. Sono rimasti nel rifugio anche di notte.

Hanno lavorato a lungo e alla fine sono arrivati i risultati che tutti speravano. I cani hanno ricevuto tutte le cure di cui avevano bisogno e grazie all’amore di queste persone dal cuore enorme, sono tornati a stare bene.

CREDIT: FACEBOOK

Adesso la maggior parte di loro hanno anche trovato delle famiglie amorevoli disposte ad adottarli. Per fortuna, nonostante la triste esperienza che hanno vissuto, anche questi cuccioli hanno avuto la possibilità di cambiare il loro destino. Buona vita piccoli!

