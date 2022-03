La storia ed il terribile abbandono del cane Roxy: non ha mai conosciuto l'amore da parte di quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia umana

Una vicenda davvero straziante è quella che ha vissuto il piccolo Roxy, un cane che non ha mai avuto una bella vita, ma che ha vissuto anche un’esperienza traumatica.

CREDIT: YOUTUBE

Sapere che nel mondo esiste questo tipo di crudeltà da parte degli esseri umani, è orribile. Nessuno di noi riesce a crederci.

Roxy ha vissuto l’inizio della sua vita legato ad una catena, all’esterno della casa di quello che avrebbe dovuto essere il suo amico umano. Quell’uomo però, non si è mai curato di lui e delle sue condizioni.

Lo ha lasciato da solo, sotto il freddo, la pioggia e il sole ardente. Nessuno si interessava mai a quel povero cucciolo, che desiderava solo ricevere l’attenzioni e le cure di cui ha bisogno ogni animale.

CREDIT: YOUTUBE

Un giorno però, quella persona malvagia, oltre a trascurarlo per tutto il tempo, ha anche deciso di abbandonarlo. Tuttavia, invece di portarlo in un rifugio, come sarebbe stato logico, ha deciso di lasciarlo ad un gruppo di bambini.

I piccoli che vivono nel suo quartiere, ovviamente, non sapevano come occuparsi di un cane. Infatti sono stati proprio i loro genitori ad allertare i ragazzi di Sidewalk Specials.

La nuova vita del cane Roxy, abbandonato e trascurato per molto tempo

CREDIT: YOUTUBE

I volontari sono presto intervenuti ed hanno portato il cucciolo nel rifugio. Il medico lo ha sottoposto tempestivamente ad un’accurata visita ed ha scoperto una triste realtà sul piccolo Roxy.

Il cane aveva la febbre causata da una zecca. Inoltre, era molto magro e debole. La sua strada per la guarigione era molto lunga, ma nessuno dei ragazzi aveva intenzione di mollare. Volevano mostrare l’amore al dolce cagnolino. Ecco il video della sua storia di seguito:

Roxy dopo tante sofferenze è tornato a stare bene. La cosa più bella, è sapere che ha già trovato una nuova casa e una famiglia amorevole, che fa di tutto per renderlo felice.