Oggi vi raccontiamo la storia di un bambino eroe. Il suo nome è David King ed ha solamente 12 anni.

Il bambino stava facendo un’escursione con la sua mamma sul Waimano Trail, un percorso ad anello di 2,5 miglia situato vicino a Pearl City, Oahu, Hawaii. Tutto procedeva tranquillamente, quando i due si sono imbattuti in una coppia in difficoltà. Quest’ultima si trovava in compagnia del proprio amico a quattro zampe. I tre si erano persi e non avevano il cibo necessario per sopravvivere.

Non avevano nemmeno una torcia e l’attrezzatura necessaria per affrontare la notte. Erano anche sprovvisti di cellulare, poiché le loro batterie erano ormai esaurite.

E non era finita qui. I due proprietari non potevano muoversi perché il loro povero cane Smokey non era in grado di proseguire. Aveva le zampe sanguinanti, a causa di quel difficile terreno al quale non era abituato.

David King salva la situazione

Grazie a David King e alla sua esperienza nonostante i suoi soli 12 anni, la situazione è stata presto risolta. Il ragazzino è riuscito a costruire una barella usando la sua maglietta e i rami degli alberi vicini. La sua mamma ha raccontato che qualche giorno prima aveva imparato a fare una barella in caso di pronto soccorso delle truppe con il suo gruppo di boy scout.

La coppia è stata così in grado di camminare, portando il cucciolo grazie alla barella e tutti insieme, alla fine, sono riusciti a trovare la via della salvezza. I due proprietari hanno ringraziato il giovane e mostrato la loro gratitudine per ciò che ha fatto. Qualcosa che mai dimenticheranno nelle loro vite.

Una storia bellissima, che ha fatto velocemente il giro del web attraverso i social network. In molti, leggendola, hanno ricordato i “vecchi tempi”, quando si dava più importanza al valore di organizzazioni come i boy scout.

Il piccolo David King è stato acclamato come un eroe da tutto il mondo e anche la sua mamma ha ricevuto migliaia di messaggi, attraverso i quali le persone hanno voluto complimentarsi con lei per il meraviglioso figlio che è riuscita a crescere. Si è infatti detta orgogliosa di aver visto come il suo bambino di soli 12 anni sia riuscito a risolvere una situazione di estremo pericolo!