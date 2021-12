Vivere da randagi è difficile. Questo è il caso di una cagnolina chiamata Tabea, che è stata salvata mentre si rifugiava nel cortile di un’abitazione. Era l’unico posto che la faceva sentire al sicuro e viste le sue condizioni, non poteva vivere ancora a lungo in quello stato.

CREDIT: YOUTUBE

Vicenda simili sono davvero strazianti, ma accadono molto più spesso di quello che si crede. Per questo negli anni sono nate migliaia di associazioni, che stanno cercando di combattere il fenomeno del randagismo.

La piccola Tabea è stata trovata da una donna mentre si rifugiava nella sua veranda. Non aveva un altro posto dove andare e dove sentirsi al sicuro. La sua vita era davvero triste.

La signora per prima cosa le è andata a prendere del cibo e subito dopo anche una coperta. Le basse temperature potevano portare alla sua morte, visto che il suo corpo era già molto fragile e debole. Si vedeva che aveva bisogno di cure.

I volontari Stray Rescue of St Louis sono presto intervenuti per capire la situazione della piccola Tabea, ma quando sono arrivati davanti a lei, si sono resi conto che la sua vita era appesa ad un filo. Era in condizioni disperate.

Era troppo debole e magra anche per stare in piedi. Non aveva la forza necessaria per andare avanti. Inoltre, aveva ferite e cicatrici ovunque.

La strada per la guarigione della piccola Tabea

L’hanno portata in fretta nel loro rifugio e il medico, sin da subito, l’ha sottoposta a tutte le cure di cui aveva bisogno. I volontari si sono resi conto che la cucciola aveva intenzione di lottare e non voleva andare via da questo mondo.

Nelle settimane successive, quando aveva guadagnato peso, l’hanno portata nel giardino. Ma Tabea invece di correre e giocare, voleva solo stare tra le braccia di un soccorritore.

La cucciola desiderava solo ricevere amore ed attenzioni, cose che non aveva mai avuto nella sua vita. Ora, per fortuna, i ragazzi sono riusciti a trovarle una casa e vive con delle persone dolci ed amorevoli. Fanno di tutto per renderla felice e per farla sentire al sicuro.