Deker il cane che veniva usato è stato abbandonato Ha portato al rifugio il piccolo Deker, il cane veniva usato

Molto spesso la vita che sono costretti ad affrontare alcuni cani, non è affatto semplice. Questo infatti è il caso di un cucciolo chiamato Deker che veniva usato da quello che doveva essere il suo amico umano. Per dodici lunghi anni, non è mai stato trattato con amore o affatto.

Lo scopo di quell’uomo era solo quello di portare il cane a caccia e poi di rimetterlo nella sua gabbia. Non era considerato affatto un membro della famiglia.

Alla fine, quando si è stufato di avere a che fare con un cagnolino anziano, ha deciso di portarlo nel rifugio, poiché più passava il tempo e più la situazione di Deker si stava complicando.

I primi giorni al Breniol Spaniel Rescue, per il cucciolo non sono stati affatto semplici. Si sentiva solo e depresso, lui desiderava tornare alla sua vecchia vita, perché era l’unica che conosceva.

Nel giro di poche settimane, però, Deker ha capito che stava per arrivare qualcosa di diverso e di molto più bello ed a quel punto, i suoi occhi hanno iniziato a brillare di nuovo.

I volontari nel vederlo, erano al settimo cielo, poiché sapevano molto bene che ciò che aveva vissuto non era stato affatto semplice, ma che loro non avrebbero mai permesso che gli sarebbe accaduto di nuovo.

Deker è un cagnolino dolce e gentile. Ama fare lunghe passeggiate e soprattutto ama essere coccolato. Non ha mai avuto nulla del genere nella sua vita ed ora i ragazzi, stanno facendo il possibile per fargli capire come dovrebbe essere la sua seconda possibilità.

Tutti noi ci auguriamo che per questo cane, arrivi presto la persona giusta, disposta a donargli l’amore e le cure che merita. Ogni cane dovrebbe conoscere il lieto fine.

Ci auguriamo che qualcuno si faccia avanti il prima possibile, per andare ad adottarlo.