Tina è una cagnolina molto dolce, che purtroppo come tanti altri suoi fratellini a quattro zampe, non ha avuto un bell’inizio di vita. L’hanno trovata mentre viveva in strada. Da quel momento però, la sua vita è cambiata per sempre.

CREDIT: PEXELS

Non tutti gli animali riescono a trovare il loro lieto fine sin da subito. Ci sono alcuni cuccioli che prima sono costretti a vivere qualcosa di terribile.

La piccola Tina per esempio è stata trovata da un uomo mentre vagava in un campo. Era molto magra e la sua pelliccia era rovinata. Inoltre, non si fidava affatto degli esseri umani.

Il signore si è presto reso conto che era una randagia. Per questo ha allertato in fretta i volontari di Love Furry and Friends. Questi ultimi, avendo un po’ di tempo a disposizione, sono andati sul posto a vedere cosa potevano fare.

CREDIT: YOUTUBE

Tina non aveva capito che quelle persone erano lì per aiutarla. In un primo momento infatti, è fuggita via ed è andata a nascondersi. I ragazzi però, sono riusciti a trovarla poco dopo e con l’aiuto del cibo, l’hanno catturata e portata nel loro rifugio.

Il medico ha sottoposto la cagnolina ad un’accurata visita. Ha scoperto che aveva circa 2 anni, ma che nella sua breve vita non aveva mai avuto una casa. Subito dopo ha iniziato un trattamento per i parassiti e per farla tornare a stare bene.

La nuova possibilità di vita della piccola Tina

CREDIT: YOUTUBE

La cucciola dopo il suo arrivo nel rifugio, ha cambiato totalmente atteggiamento. Sorrideva a tutti ed era felice di passare il tempo con i volontari e gli altri cani.

I ragazzi erano convinti del fatto che aveva capito che da quel momento avrebbe potuto avere una seconda possibilità di vita. Infatti si sono presi cura di lei per settimane e l’hanno sottoposta a tutti i trattamenti di cui aveva bisogno. Ecco il video della sua storia di seguito:

Una famiglia amorevole si è presto fatta avanti per adottarla ed ora anche questa piccolina potrà vivere in una casa calda, circondata da tutto l’amore e le attenzioni di cui ha bisogno!