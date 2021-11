Il destino a volte riesce a salvare letteralmente delle vite. Questo è proprio quello che è capitato ad un ragazzo di nome Op e una cagnolina di nome Delores, che si sono incontrati nel momento giusto. Entrambi stavano vivendo dei momenti disastrosi delle loro esistenze. Insieme, però, sono riusciti a ritrovare la felicità e la voglia di vivere.

Le ultime settimane di Op sono state tutt’altro che facili. Ha dovuto recentemente dire addio ai suoi due cani e stare senza qualcuno a cui badare, aveva provocato dei forti scompensi alla sua psiche.

Anche le ultime settimane di Delores non erano state facili. I poliziotti avevano arrestato il suo ex proprietario e lei era rimasta da sola in quella casa vuota e fredda.

Fortunatamente i volontari hanno saputo della sua situazione e sono andati a salvarla prima che fosse troppo tardi. L’hanno portata nel rifugio e l’hanno curata per tutte le malattie e le infezioni che quel periodo di forte disagio le aveva causato.

Successivamente, una volta guarita, la cucciola è stata inserita nella lista delle adozioni. Ed è proprio lì che Op l’ha vista per la prima volta. Il ragazzo si è innamorato e si è subito fatto avanti per adottarla.

Op e Delores destinati a stare insieme

I primi giorni della cagnolina nella sua nuova casa non sono stati affatto semplici. Non era abituata alla presenza di persone o altri animali e il suo timore di vivere tranquilla si faceva notare. Op ha detto:

Non ha il concetto di guinzaglio o collare. Le ho comprato un’imbracatura elastica rossa per aiutarla con l’addestramento al guinzaglio. È spaventata, timida e nervosa. L’ho riempita di affetto, attenzione e amore e ora sta già guadagnando sicurezza e peso.

Col passare dei giorni la cucciola ha iniziato ad aprire sempre più il suo cuore a quell’uomo che le stava regalando una seconda possibilità di essere felice.

Lei non lo immaginava, ma gli stessi benefici li stava a sua volta fornendo anche ad Op.