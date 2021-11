La storia di Radar, un dolcissimo cagnolino randagio salvato dai volontari di un’associazione di salvataggio del Mississippi, ha commosso migliaia di persone sul web. Dopo un passato incredibilmente difficile e doloroso, oggi il cucciolo sta bene ed ha anche trovato un’amorevole famiglia che si occupa di lui. Leggi di seguito come si sono svolte le vicende del suo salvataggio.

Proprio come tantissimi altri cuccioli, anche Radar si è ritrovato a vagare da solo per le strade. I volontari del Mississippi Animal Rescue League hanno ricevuto una chiamata che li avvisava della sua presenza e della sua situazione e, come al loro solito, si sono subito precipitati a prenderlo.

Dopo averlo prelevato e portato al loro rifugio, il veterinario della struttura lo ha esaminato per bene. Dalle analisi e dalle lastre è uscito fuori che aveva le due zampette anteriori fratturate nello stesso punto.

Non è chiaro ciò che era capitato al cucciolo prima che i volontari si accorgessero di lui. Ciò che era sicuro era che stava soffrendo molto e che c’era bisogno di un intervento urgente.

Immediatamente i medici lo hanno operato per ridurre le fratture e gli hanno messo due gessi alle zampette.

Nel frattempo, i volontari lo hanno chiamato Radar. La scelta del nome è stata abbastanza facile ed è dovuta alla grandezza delle sue orecchie.

L’adozione di Radar

Fin dal primo momento in cui il cagnolino è entrato nel rifugio, i volontari hanno scattato delle foto e le hanno pubblicate su internet, raccontando la sua storia.

In centinaia hanno commentato i post e si sono interessati all’adozione di Radar. Tra le tante richieste, ce n’è stata una molto particolare che sembrava proprio essere arrivata dal destino.

Andrea Wilson, una donna originaria del Mississippi ma che attualmente vive nel Rhode Island, è stata colei che si è mostrata più interessata ad adottarlo.

Wilson è nella Marina degli Stati Uniti ed è specializzata in lavori di sonar e radar per sottomarini. Questo è sembrato un vero e proprio segno del destino. Era proprio quello che serviva ai volontari per scegliere la famiglia ideale per Radar.

Oggi il cucciolo vive felice con la sua nuova mamma e i suoi nuovi nonni. Loro lo amano follemente e non gli fanno mancare mai nulla.