Dopo aver perso l'uso di entrambe le zampe anteriori, Dexter ha imparato a camminare in piedi come un umano

La storia che vogliamo raccontarvi oggi parla di speranza e ci insegna come non bisogna mai arrendersi di fronte alle difficoltà. Il protagonista è un meraviglioso cagnolino di nome Dexter, diventato famoso sul web per la sua incredibile forza di volontà nel superare degli ostacoli che potevano sembrare invalicabili a chiunque.

Fonte: Instagram – dexterdogouray

A raccontarla al mondo intero sono stati Tim e Kantee Pasek. Dopo averlo adottato, la coppia ha stretto un legame con questo cucciolo davvero importante.

Vivevano la loro vita felice nella loro villetta, quando improvvisamente il loro mondo gli è crollato addosso.

Dexter è riuscito a saltare la recinzione e mentre correva sulla strada è stato investito da un camion. Il povero Tim, che aveva assistito alla scena e che stava provando a correre dietro al suo cucciolo, non è riuscito ad intervenire in tempo per evitare che ciò accadesse. Questo ha causato nel povero uomo un senso di rimorso non indifferente, anche perché non era sicuro affatto che il suo cagnolino riuscisse a sopravvivere.

Dopo la corsa nelle clinica veterinaria, svariate operazioni chirurgiche e mesi di convalescenza, il cagnolino è tornato a stare piuttosto bene. Anche se, purtroppo, le sue zampe anteriori erano fortemente compromesse. Una era stata addirittura amputata, mentre l’altra aveva perso tutta la sua funzionalità.

La forza di volontà di Dexter stupisce il mondo intero

Fonte: Instagram – dexterdogouray

Sebbene Tim e Kantee fossero dispiaciuti per quanto accaduto, erano comunque felici che il loro cucciolo fosse ancora vivo.

Un giorno, Kantee ha portato il cucciolo in giardino per fargli fare i suoi bisogni e poi è rientrata in casa. Quando è tornata fuori per riprenderlo, è rimasta stupita dal fatto che il cane fosse riuscito a salire le scalette del porticato.

Non poteva usare le zampe davanti, quindi era praticamente impossibile che ci fosse riuscito da solo a salirle. Così l’ho preso e l’ho riportato giù, sul giardino. Poi ho preso il telefono e ho registrato un video.

Con grande stupore, la padroncina ha visto il suo Dexter alzarsi su due zampe e camminare come se fosse un umano.

Fonte: Instagram – dexterdogouray

Era ancora un po’ scoordinato, ma ero a bocca aperta nel vedere come ci riusciva.

Col passare dei giorni, quello che sembrava un episodio isolato è diventato una vera abitudine per il cagnolino coraggioso. Camminava molto più spedito su due zampe piuttosto che su tre.

Grazie a questa particolare abilità, Dexter è diventato prima una star della città, poi, grazie alle pagine Instagram e TikTok create dalla mamma e dal papà, lo è diventato praticamente in tutto il mondo. Vederlo zompettare felice è un vero spettacolo.