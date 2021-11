Da quando Jane Salazar ha adottato il cagnolone Diego, la sua vita è migliorata incredibilmente. Attraverso dei test, però, la donna ha scoperto che il cucciolo avrebbe perso la vista, così ha deciso di adottare un altro cagnolino che lo aiutasse a vivere tranquillo. Quando la nuova amica a quattro zampe è arrivata a casa, la donna ha fatto una scoperta sconcertante.

Da grandi amanti degli animali, Jane e suo marito hanno adottato un cane con l’unica intenzione di donargli amore. A loro non importava di che razza fosse, volevano solo coccolarlo e riempirlo di baci.

Con il tempo, però, la curiosità ha spinto la coppia ad effettuare dei test del dna su Diego. Tali esami, purtroppo, hanno evidenziato un problema agli occhi del cagnolino che presto gli avrebbero fatto perdere la vista.

A quel punto, Jane e suo marito hanno deciso di adottare un cucciolo per supportare Diego durante la sua perdita della vista. Nessuno di loro poteva immaginare ciò a cui stavano andando incontro.

Diego ritrova la sua sorellina

Dopo un consulto con il veterinario, Jane ha avviato subito le ricerche di un nuovo cagnolino. Mentre girava sui internet, ha visto le foto di questa cucciola che sembrava proprio Diego in miniatura, così ha deciso di adottarla.

Dixie, questo il nome della cagnetta, ha stretto subito un legame incredibile con il suo nuovo fratello peloso.

Jane ha effettuato dei test del DNA anche su di lei e proprio in quel momento ha fatto una scoperta sconvolgente. Diego e Dixie non erano solo fratelli affidatari, ma lo erano per davvero.

Non facevano parte della stessa cucciolata, ma i loro genitori erano gli stessi.

Vederli insieme è un vero spettacolo. Vanno d’amore e d’accordo. Giocano e mangiano insieme, anche se le loro personalità sono molto diverse. Diego è più distaccato e timido, mentre Dixie è più energica e curiosa.

In ogni caso, Jane e suo marito sono molto felici dell’arrivo in casa di Dixie. È già palese l’aiuto che lei darà al cucciolo quando la sua vista verrà meno. Diego, grazie a lei, imparerà a vivere la sua vita felice anche quando non ci vedrà più. E questo non può far altro che scaldare i nostri cuori.