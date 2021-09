Una vicenda bella e commovente è avvenuta non molto tempo fa. Il protagonista è un cane, che tutti considerano un eroe, chiamato Diesel. Ha salvato la vita di un uomo che era caduto in uno stagno ghiacciato e che era in grave pericolo. Senza il suo aiuto non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio che ha dell’incredibile e che ha dimostrato ancora una volta l’importanza che hanno i nostri amici a quattro zampe nelle nostre vite. Possono davvero fare la differenza.

Tutto è avvenuto in una giornata come le altre. Thomas Walsh dopo esser tornato a casa da lavoro, ha preparato il suo cane Diesel e lo ha portato a fare la sua solita passeggiata per il quartiere.

Lo faceva sempre e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito. L’uomo aveva gli auricolari, poiché era impegnato in una telefonata importante.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, pochi minuti dopo si è reso conto che stava accadendo qualcosa, quando il suo cucciolo ha iniziato ad abbaiare e ad agitarsi. Nel momento in cui il suo amico umano si è girato a guardare lo stagno, si è reso conto della gravità della vicenda.

All’interno dell’acqua ghiacciata c’era un ragazzo che non riusciva proprio ad uscire. Chiedeva aiuto disperatamente, poiché sapeva che da solo non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere.

L’intervento di Diesel per salvare l’uomo nello stagno ghiacciato

Thomas ha deciso di allertare in fretta i vigili del fuoco ed anche un suo amico che abita lì vicino. Il loro scopo era proprio quello di provare a fare il possibile per salvare il ragazzo.

Alla fine uno dei due, ha deciso di prendere un ramo lungo e di tirarlo nello stagno. Il giovane lo ha afferrato e alla fine sono riusciti a portarlo in salvo.

CREDIT: FACEBOOK

In tanti si sono complimentati con Thomas, ma lui afferma che il merito è tutto del suo cane. Lui non si era reso conto di ciò che stava accadendo e della situazione in cui si trovava il ragazzo.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: