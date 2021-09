Il coraggioso gesto di un ragazzo ucraino di nome Vladimir: si è gettato nel torrente vorticoso per salvare un povero cucciolo

Il protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi, è un ragazzo eroe di nome Vladimir, che ha rischiato la sua vita pur di salvarne un’altra. Quella di un cane.

Credit: Vladimir Maksimov

Era un giorno di maltempo nella città di Odessa, nel sud dell’Ucraina, quando raffiche di vento e forti piogge hanno distrutto tutto. Un povero cucciolo sfortunato è stato trasportato da un ruscello. L’animaletto era completamente terrorizzato, si dibatteva tra il fango e l’immondizia, ma sembrava non avere alcuna possibilità di sopravvivere. Poi, per fortuna, un angelo è arrivato in suo soccorso.

Un ragazzo di nome Vladimir ha sentito per caso il lamento di un cane, che sembrava davvero soffrire. Quando si è reso conto del cucciolo nel torrente vorticoso, senza nemmeno fermarsi a riflettere, si è gettato ed ha nuotato verso di lui, nel tentativo di salvargli la vita.

Vladimir riesce a salvare il cagnolino

Nonostante le acque agitate, il ragazzo è riuscito a portare l’animale fino a terra. Non sapendo cosa fare in seguito, ha chiesto aiuto ad un suo amico e poi ha cercato su internet ‘cosa fare per salvare un cane che sta annegando‘.

Credit: Vladimir Maksimov

Vladimir è figlio di un bagnino e le sue foto oggi stanno impazzendo i social network. Tutti lo acclamano come un eroe.

Ha sempre amato gli animali, sin da bambino. Oggi vive con due gatti maschi, due gatte femmine, tre roditori e quattro cani.

Credit: Vladimir Maksimov

Il giovane è stato premiato per il suo coraggio e la sua misericordia nel salvare quel povero cucciolo che stava annegando.

Nonostante il grande clamore, Vladimir non crede di essere un eroe. Ciò che per lui conta di più, è che quel cane sia salvo e abbia già trovato una casa e una famiglia. Dopo il salvataggio, il ragazzo ha deciso di chiamarlo Lucky.