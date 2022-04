Differenza tra api e vespe: come riconoscerle e come comportarsi

Qual’è la differenza tra api e vespe? Anche se sembrano la stessa cosa in realtà api e vespe sono due insetti profondamente diversi. Riconoscerli è molto importante perché il comportamento da tenere in presenza dell’uno o dell’altro non è lo stesso. Non tutti sanno che infatti le api sono una specie protetta, mentre le vespe rientrano nella normale categoria degli infestanti.

Differenza tra api e vespe

Le api e le vespe si differenziano per il loro aspetto, mentre le prime sono più pelose e hanno un colore che va dal marrone dorato al nero, le vespe hanno la classica forma a clessidra con il restringimento tra il torace e l’addome.

Le vespe sono insetti infestanti, le api sono impollinatori protetti e vanno preservati a tutti i costi per il bene del nostro ecosistema. La femmina delle vespe è più aggressiva ed è dotata di un pungiglione che può utilizzare anche usare più volte in caso di minaccia al contrario delle api che possono pungere una volta sola.

Le api sono insetti che vivono in uno sciame nelle cavità degli alberi, in intercapedini o luoghi protetti e sotterranei. Se lo sciame cresce troppo, le api operaie realizzano velocemente nuove celle per allevare una nuova ape regina. Quando la nuova sovrana nasce, le api più anziane e la vecchia regina abbandonano l’alveare: si tratta di una pratica che avviene ogni anno in primavera.

Durante il viaggio verso il nuovo alveare, lo sciame fa una pausa di uno o due giorni nel primo luogo al sicuro sulla strada, che può essere anche un ramo d’albero. Intanto le api operaie cercano un posto riparato dove costruire il nuovo alveare. Le api trasformano il nettare in miele o cera d’api e durante l’inverno il miele è la loro unica riserva di cibo.

Come difendersi da api e vespe?

Le vespe vivono in colonie dentro a vespai, ma alcune specie vivono in solitaria o in nidi sotterranei. Le vespe vivono dai due ai quattro mesi e durante la stagione invernale sopravvive solo la regina, sarà lei che ripopolerà il nuovo nido in primavera.

L’alveare cambia molto in base al tipo di vespa:

vespula Germanica – nido composto da cellette, vespa aggressiva

vespa di Terra – nido sotto terra fino ad un metro

vespa Muratora – nido non pericoloso, dentro c’è solo la larva

calabrone – nido dentro la corteccia degli alberi, molto velenoso e vola anche di notte

Eliminare un vespaio è un’operazione molto delicata da fare nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Il procedimento consiste nell’irrorazione con insetticida e nella sua successiva rimozione. Si consiglia di farlo di sera o la mattina presto perchè è in questi momenti che l’intera colonia è all’interno del nido.

Invece se si ha a che fare con delle api, per legge bisogna procedere con una rimozione delicata senza uccidere gli insetti. L’alveare verrà quindi messo in sicurezza in arnie da apicoltori specializzati.