I poliziotti hanno liberato il cucciolo e lo hanno salvato, ma non hanno potuto far nulla per punire i suoi proprietari

Con le alte temperature che colpiscono tutto il mondo nella stagione estiva, c’è bisogno che ogni proprietario di un cucciolo presti molta attenzione a non mettere a rischio la vita del proprio amico a quattro zampe. I protagonisti di questa vicenda, evidentemente, non avevano così tanto a cuore la salute del loro cagnolino. Fortunatamente, un uomo dal cuore gentile ha deciso di intervenire per salvarlo.

Possedere un cane, porta con se anche tante responsabilità. C’è bisogno di prendersi cura di loro e non si deve mai mettere a rischio la loro incolumità.

Quando fa molto caldo, ad esempio, non si deve mai lasciare un cucciolo chiuso all’interno di un’automobile. In una macchina parcheggiata sotto al sole cocente, le temperature già alte all’esterno, diventano ancora più alte all’interno del veicolo. E questo può causare una morte molto veloce e dolorosa alle creature intrappolate all’interno.

Un episodio del genere, è capitato ultimamente in uno dei luoghi del mondo considerati tra i più magici della terra, nel parcheggio del parco degli Hollywood Studios a Walt Disney World, in Florida.

Jerry Dana French, un visitatore degli Studios, mentre camminava nel parcheggio, ha sentito un cane abbaiare disperato. Ha provato a seguire quel pianto e si è accorto che proveniva dall’interno di una vettura parcheggiata.

Guardandosi intorno, l’uomo ha notato una ricevuta di parcheggio che segnava l’orario di 5 ore prima.

Il salvataggio del cucciolo chiuso in auto

Immediatamente, l’uomo ha chiamato i soccorsi. Nel frattempo che arrivavano, lui è rimasto lì vicino a soffrire per quella scena straziante a cui stava assistendo.

Dopo alcuni minuti, che a French sono sembrati letteralmente ore, gli agenti di Polizia della Contea di Orange sono arrivati sul posto. Insieme a loro c’erano anche i Vigili del Fuoco della stazione vicina.

Insieme, le forze dell’ordine hanno provveduto a liberare il cucciolo e a dargli da bere. Poi hanno rintracciato i proprietari del cucciolo, che se la stavano spassando all’interno del parco.

La cosa più agghiacciante, è che dopo tutto questo, quelle persone non hanno ricevuto alcuna denuncia o condanna. Negli USA, ogni Stato ha delle leggi diverse. E quelle della Florida, purtroppo non prevedono alcuna condanna per chi lascia un cucciolo chiuso in auto.

Una vera e propria ingiustizia, che ci auguriamo non si possa mai ripetere in futuro.