Con le alte temperature che stanno colpendo in questo periodo praticamente tutto il mondo, c’è bisogno che ogni proprietario di un cagnolino presti molta attenzione a non mettere a rischio la vita del proprio amico a quattro zampe. La donna e l’uomo protagonisti di questa vicenda, evidentemente, non avevano così tanto a cuore la salute del loro Fido. Fortunatamente, una donna dal cuore gentile ha deciso di intervenire per salvarlo.

Quando le temperature raggiungono 30-35 gradi, in un auto chiusa possono salire ancor di più. E lo fanno in un lasso di tempo anche abbastanza breve.

Lasciare un cucciolo all’interno della propria auto, con i finestrini chiusi o quasi, per più di 10-15 minuti, significa praticamente condannarli a morire soffocati dal caldo.

La vicenda che vi raccontiamo oggi, è accaduta all’esterno di un centro commerciale. Una donna di nome Jennifer Williams Frangie, dopo aver fatto la spesa, stava tornando alla sua macchina, quando ha notato un povero cagnolino che urlava all’interno di un’altra auto presente nel parcheggio.

Preoccupata, si è appostata lì vicino ed ha iniziato ad attendere con ansia il ritorno dei suoi proprietari. Quando era passato ormai troppo tempo e la vita del cucciolo era ormi a rischio, la donna ha deciso di fare la cosa più giusta. Ossia rompere il vetro e dare da bere al povero peloso.

Il ritorno all’auto dei proprietari del cagnolino

Dopo 42 minuti, tempo cronometrato dalla stessa Jennifer, i proprietari di qual cagnolino si sono finalmente degnati di tornare in auto. Alla vista di quella donna vicino alla loro auto e del vetro rotto, quelle persone sono andate su tutte le furie.

Jennifer, nonostante l’ignoranza e la prepotenza di quelle persone, ha tentato, con calma, di spiegare ciò che aveva fatto ed il perché lo aveva fatto.

Purtroppo, loro non volevano sentire ragioni. Erano davvero furiosi e non mostravano la minima gratitudine verso colei che aveva letteralmente salvato la vita del loro cucciolo.

Un passante che si è ritrovato lì per caso, ha filmato l’intera scena del litigio. In poche ore il video, pubblicato poi su internet, ha raggiunto un gran numero di visualizzazioni e commenti. Tutti gli utenti si sono uniti nel criticare l’atteggiamento di quelle persone crudeli.