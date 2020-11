Dinki è un cagnolino adottato da un rifugio e poi riportato indietro, per un motivo che ha indignato il mondo del web. A raccontare la sua storia su Facebook, sono stati i volontari dell’associazione Home for Good Dog Rescue. Riuscite ad immaginare cosa significhi per un cane essere adottato?

Credit: Home for Good Dog Rescue/Facebook

Cosa prova ad uscire finalmente da quel box e a ritrovarsi in una meravigliosa casa, con delle persone che lo amano?

Questo è proprio ciò che è accaduto a Dinki. Un giorno una famiglia si è recata al rifugio e quando ha visto la sua dolcezza, si è perdutamente innamorata di lui. Quelle persone così gentili hanno subito firmato tutti i documenti per l’adozione e hanno portato Dinki a casa con loro.

Nei giorni successivi, questo amico a quattro zampe si è sentito amato per la prima volta. Una sensazione che, purtroppo, è svanita presto. I suoi nuovi proprietari hanno deciso di fargli il test del Dna, volevano scoprire da quale incrocio fosse nato.

Credit: Home for Good Dog Rescue/Facebook

Quasi un mese dopo, hanno ricevuto i risultati: Dinki aveva per il 25% il Dna di un pitbull. Davanti a tale notizia, la famiglia non ha reagito in modo positivo ed ha deciso di riportare il cane al rifugio.

L’appello di Dinki

I volontari, davanti alla loro spiegazione, non sapevano cosa dire. Non riuscivano a crederci. Hanno deciso di raccontare la storia di Dinki sui social, per cercare di sensibilizzare le persone verso i pitbull e per trovare una casa al povero cucciolo:

Credit: Home for Good Dog Rescue/Facebook

Non ho fatto nulla di sbagliato. Ero solo un cucciolo perfetto, ma una volta che la mia famiglia ha scoperto la mia percentuale di razza, ha deciso di non poter tenere un cane che per il 25% è un pitbull. Non mi hanno più voluto in casa, ne accanto a loro.

Oggi Dinki ha quattro mesi e vive in stallo da una famiglia affidataria, ma sta cercando una casa definitiva. È socievole e molto giocherellone.

Credit: Made of Sugar – YouTube