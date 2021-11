Questa è la storia di un cane smarrito e dell’intervento di un uomo che ha messo al primo posto i bisogni altrui. Tutto è iniziato quando un giorno, Kaya, il dipendente di una catena di supermercati Asda, si è fatto avanti per aiutare una donna che aveva smarrito il suo amato amico a quattro zampe.

Credit: Shutterstock

La cliente era confusa e spaventata e quando il giovane le ha chiesto cosa stesse succedendo e il motivo della sua strana agitazione, lei lo ha informato che non riusciva più a trovare il suo fedele cane.

Immediatamente, il ragazzo di soli 19 anni è salito sul suo furgone aziendale ed ha iniziato a guidare per tutto il quartiere, cercando di localizzare il piccolo shih tzu scomparso della donna.

Credit: Asda – Facebook

Di certo non si sarebbe mai aspettato che uno dei suoi turni di lavoro di sarebbe trasformato nella ricerca di un animale, ma non poteva starsene con le mani in mano. Quella cliente era sconvolta e lui sapeva bene quanto importante fosse quel cucciolo nella sua vita. E sapeva anche che non era abituato a vagare da solo per strada e questo avrebbe potuto portare anche ad epilogo tragico. Sarebbe potuto finire sotto una macchina e morire investito.

Ritrovato il cane smarrito

Fortutamente, Kaya non lo ha dovuto cercare a lungo. Ha localizzato poco dopo il cagnolino a qualche isolato di distanza. È sceso dal furgone, ha tranquillizzato l’amico peloso e poi lo ha subito riportato tra le braccia della sua mamma umana.

La cliente era felicissima e non riusciva a smettere di ringraziare il dipendente di quel supermercato. Siamo stati testimoni di qualcosa di straordinario, un vero esempio di altruismo che va oltre il rapporto tra cliente e dipendente.

Kaya ha ricevuto un premio dall’azienda Asda. Quest’ultima lo ha elogiato sulla propria pagina Facebook come un vero e proprio eroe.