Non è la prima volta che vi raccontiamo i disagi vissuti da un’intera comunità che si è ritrovata a dover combattere contro un pericoloso incendio. In situazioni di pericolo come questa, soffrono molto e sono a rischio anche tanti animali domestici. Ne sa qualcosa il povero Buck, un cucciolo di Blue Heeler che, confuso, è scappato proprio in direzione delle fiamme.

L’incendio in questione è stato rinominato Apple, e ha coinvolto tutta la valle circostante di Los Angeles, in California. In soli 5 giorni ha bruciato e distrutto tutto ciò che si è trovato davanti per 18 acri di terreno.

A soffrire di questo terribile evento, naturalmente, sono state tantissime famiglie. Alcuni hanno perso la loro casa, altri i loro campi agricoli. I più sfortunati hanno perso addirittura la vita.

Un uomo di nome Greg Skeens, ad esempio, si è preoccupato molto nel momento in cui ha visto le alte fiamme avvicinarsi minacciose alla sua tenuta e alla sua casa. Si è rinchiuso in casa insieme ai suoi cagnolini e ha aspettato terrorizzato l’arrivo dei soccorsi.

Sembrava tutto sotto controllo, almeno per quanto riguarda i suoi animali domestici. Ma la situazione è precipitata quando Buck, uno dei cagnolini di Greg, ha visto un coyote correre in giardino e gli è corso dietro.

Il panico, a quel punto, ha avvolto Greg. Il suo cane era scappato proprio in direzione delle fiamme e, per di più, stava inseguendo un coyote tre volte più grande di lui che avrebbe potuto ucciderlo in pochi secondi.

La riunione tra Greg e Buck

Ormai convinto di aver perso per sempre il suo cagnolino, Greg si è rassegnato e si è preoccupato di tenere al sicuro gli altri suoi animali.

Dopo 5 giorni di duro lavoro, i Vigili del Fuoco di Orange County hanno finalmente domato le fiamme. Nel paesaggio ormai morto, i pompieri hanno scrutato un cagnolino che era sì spaventato, ma che tuttavia sembrava star bene. Non sapevano a chi appartenesse, quindi lo hanno consegnato al controllo animali della città.

Gli stessi, durante i loro giri di soccorso nelle abitazioni coinvolte nell’incendio, volti a verificare le condizioni degli animali, sono arrivati anche a casa di Greg. Parlando con l’uomo hanno scoperto che era proprio lui il proprietario di quel cucciolo smarrito che avevano trovato i pompieri.

Il video della riunione tra Buck e Greg ha commosso l’intero mondo del web.