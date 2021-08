Un episodio che ha dell’incredibile è avvenuto a luglio di quest’anno. Una cagnolina chiamata Maggie, ha salvato la vita dei suoi amici umani, dopo che era divampato un incendio in piena notte nella loro abitazione. Grazie al suo comportamento insolito, la famiglia è sana e salva ed hanno anche potuto allertare le forze dell’ordine.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda terribile, che si sarebbe potuta concludere in maniera molto diversa. La cucciola ora è diventata molto famosa sui social, proprio per ciò che ha fatto.

Erano le 3 di notte del 28 luglio. Era una serata come le altre per Joel Rosa e la sua famiglia. Stavano dormendo e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

Ad un certo punto però, la piccola Maggie ha iniziato ad abbaiare e non aveva intenzione di smettere. Ha svegliato tutti e quando hanno capito che lei voleva portarli fuori, hanno fatto l’incredibile scoperta.

Una parte del tetto della loro abitazione era completamente avvolta dalle fiamme. Quando l’hanno visto, ne sono rimasti sconvolti, poiché nessuno di loro si era reso conto di niente ed avrebbero potuto perdere la vita.

Joel è riuscita ad allertare le forze dell’ordine tempestivamente e sul posto è arrivata una volante della polizia e anche diversi mezzi dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno lavorato per diversi ore, per riuscire a spegnere le fiamme.

L’intervento di Maggie ha salvato la sua famiglia

Per fortuna tutti i membri della famiglia sono riusciti ad uscire in tempo. Gli agenti credono che l’incendio sia divampato a causa di un fulmine, visto il maltempo che ha colpito la loro zona della Florida negli ultimi giorni.

Joel però, nonostante la triste esperienza che ha vissuto e i danni causati da questo episodio, è felice, poiché stanno tutti bene. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La donna è anche al settimo cielo, perché ha capito che può fidarsi ciecamente della sua cagnolina Maggie. Ha messo in pericolo la sua vita per salvare quella dei suoi amici umani. Ora infatti è diventata molto famosa sui social.