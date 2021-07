Anandaveli è il cagnolino eroe della storia che vogliamo raccontarvi oggi e che nelle ultime ore ha fatto il giro del mondo. Ci troviamo Eastern Garden, Teluk Intan.

Credit: FACEBOOK/ TERENCE NAIDU

Era un giorno come un altro per una famiglia del posto. Dopo una lunga e faticosa giornata, tutti si erano messi a letto, pronti per affrontare il giorno successivo. Durante la notte è però successo qualcosa di inaspettato. È scoppiato un incendio, che ha avvolto l’abitazione. L’unico a rendersene conto è stato Anandaveli, il cucciolo di famiglia di soli 8 mesi.

Il cagnolino ha tirato i capelli e ha morso disperatamente le guance e le orecchie della sua mamma umana, per avvisarla del pericolo.

La donna di 53 anni di nome Vimala, si è svegliata e non riusciva a capire perché il cucciolo aveva deciso di infastidirla in quel modo. Soltanto una volta aperto bene gli occhi, si è resa conto di ciò che stava accadendo.

All’inizio ero mezza sveglia. Pensavo che Anandaveli si comportasse così perché aveva sete, così gli ho detto di andare in cucina. Poi ho ripreso tutti i miei sensi e mi sono accorta del fuoco in casa mentre Anandaveli continuava a trascinarmi freneticamente per la gamba.

Anandaveli salva la sua famiglia

Siamo usciti subito tutti di casa, ma mio marito era rimasto intrappolato. Così, mio figlio più giovane ha rischiato la vita correndo attraverso l’inferno e ha fatto uscire suo padre di casa in tempo.

Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco e alle 6 del mattino, sono riusciti ad estinguere l’incendio.

Uno dei soccorritori ha assicurato:

Aiuteremo Vimala e la sua famiglia con cibo e denaro. Riceveremo anche aiuto per lei dal fondo di emergenza presso l’ufficio distrettuale. Cercheremo di ottenere una casa per la famiglia da un Progetto di Housing for People.

Tutti sono usciti illesi dall’incidente e questo solo grazie ad un eroe a quattro zampe di nome Anandaveli.