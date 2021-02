Dog-sitter in ospedale in gravi condizioni, rapiti i cani di Lady Gaga: la cantante offre una stratosferica ricompensa

Mezzo milione di dollari a chiunque le riporti i suoi amati cani. Questa è la ricompensa offerta da Lady Gaga, dopo quanto accaduto. La notizia si è rapidamente diffusa sul web. I due animali si trovavano a passeggio con il dog-sitter, verso le 22:00 dello scorso mercoledì.

Improvvisamente, l’uomo è stato aggredito da due uomini scesi da una Nissan di colore bianca. Uno di loro, ha sparato verso il dog-sitter ben quattro colpi. Poi, i due malviventi hanno preso due dei tre cani della cantante e sono fuggiti via.

Ryan Fischer, da sempre colui che si occupa dei cani della celebrità, è ora ricoverato in gravi condizioni. Il terzo cagnolino è riuscito a fuggire via e una volta rintracciato, gli agenti di polizia lo hanno riconsegnato ad una delle guardie del corpo di Lady Gaga.

La ricompensa di Lady Gaga

Dopo la notizia, arrivata alla star direttamente in Italia, dove si trova per le riprese del film Gucci, la cantante ha offerto ben mezzo milione di dollari per chiunque le riporti i suoi amati amici a quattro zampe.

I miei adorati cani Koji e Gustav sono stati rapiti a Hollywood due notti fa. Il mio cuore è a pezzi e sto pregando affinché la mia famiglia possa riunirsi con un atto di gentilezza. Pagherò $ 500.000 per il loro ritorno sicuro. Se li hai acquistati inconsapevolmente, la ricompensa sarà la stessa. Grazie Ryan Fischer, hai rischiato la vita per combattere per la nostra famiglia. Sarai per sempre un eroe.

Lady Gaga è sconvolta e disperata e tutto ciò che desidera adesso, è riabbracciare Koji e Gustav. Non si ha la certezza che i due cuccioli fossero il reale obiettivo dell’aggressione. Ma potrebbero, visto che appartenenti ad una delle razze più ricercate: i bulldog.

La cantante non ha specificato se la ricompensa verrà data solo a chi le riporterà i due cani o anche a chiunque le fornisca informazioni utili per il ritrovamento.

Fino a che i due pelosetti non torneranno a casa, le riprese del film della star di Hollywood potrebbero non andare come programmato.

Secondo alcune testate giornalistiche americane, le condizioni del dog-sitter sono preoccupanti, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.