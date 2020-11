Un grave lutto ha colpito l’attrice di Real Housewife Dallas, D’Andra Simmons, dopo 12 anni ha perso la sua amata cagnolina Dixie. Erano molto legate ed infatti questa tragica scomparsa le ha spezzato il cuore. Ha voluto dare proprio lei la triste notizia sui social.

La star ha raccontato che ha adottato la cucciola, insieme alla sua sorellina a quattro zampe Gipsy, nel 2008. Sin da subito hanno instaurato un legame speciale e vederle insieme era davvero bellissimo per tutti.

Anche la famiglia della donna aveva un bel rapporto con loro. Ha raccontato che per tutto il tempo in cui sono state insieme, le è stata sempre vicino e non l’ha mai lasciata sola.

Dormivano nello stesso letto ed ogni volta che si sedeva sul divano, la cagnolina le stava vicino. La cosa che ha spezzato il cuore dell’attrice è proprio quella di non averle potuto dire addio, proprio come desiderava.

Purtroppo a causa dell’uragano che ha colpito il Messico, non è potuta tornare in tempo nella sua abitazione. Infatti per lei non poterla salutare un’ultima volta, è stato molto straziante.

Anche Gipsy l’altra cucciola dell’attrice, è deceduta a febbraio di quest’anno. Infatti per D’Andra Simmons riuscire a sopportare queste due perdite molto vicine, è davvero difficile. Tutte e tre avevano instaurato un rapporto speciale ed erano diventate inseparabili.

Il messaggio di D’Andra Simmons

Sfortunatamente non siamo riusciti a stare in casa in tempo per dirle addio. Sono arrivata poche ore dopo. Questo mi ha spezzato il cuore perché Dixie era la mia fedele compagna. Mi amava ed era costantemente al mio fianco. Mi aspettava sempre alla porta quando tornavo a casa da lavoro, scodinzolava ed era felice. Per quasi 13 anni è stata vicina alle mie costole era sempre sulla sedia con me quando mi facevo i capelli e mi stavo truccando.

