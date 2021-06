Dopo la morte del padre, Gabriel Garko ha subito un’atra perdita, quella del suo amato amico a quattro zampe. L’attore ha pubblicato una foto del bellissimo Aragon, un lupo cecoslovacco e lo ha ringraziato per tutte le emozioni che gli ha regalato durante gli anni trascorsi al suo fianco.

Chi lo ama e lo segue, da sempre ha potuto notare il grande amore della star per gli amici animali. Cavalli, cani, gatti e anche pesci.

Gabriel Garko oltre ad Aragon, vive con altri due amici a quattro zampe: un cocker nero e un alano. Da sempre sono protagonisti dei suoi bellissimi scatti sui social network. Scatti accompagnati dall’hastag contro l’abbandono degli animali.

L’attore pochi mesi fa ha perso anche uno dei suoi cavalli e aveva scelto di condividere anche questo dolore sui social.

Un dolore che soltanto chi condivide la vita con un animale conosce.

Sotto la bellissima foto di Aragon non sono infatti mancati i numerosi messaggi di supporto dei suoi fan. In tanti hanno voluto salutare il cucciolo e mandare affetto all’attore.

Gabriel Grako ha recentemente perso anche una delle persone più importanti della sua vita: il suo papà. Claudio Oliviero era malato da diverso tempo e da sempre è stato un pilastro fondamentale della sua vita. Anche nel momento in cui ha scelto di fare coming out, l’attore ha rivelato del supporto ricevuto dai suoi genitori, che non lo hanno mai giudicato o fatto sentire diverso per la sua scelta.

Per anni la star ha nascosto la sua vera natura, per paura di mandare la sua carriera in mille pezzi. Poi, all’improvviso, è uscito dal suo guscio ed ha deciso di dire la verità al mondo intero.