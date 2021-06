Si è da poco diffusa la triste notizia della morte del noto attore Robert Hogan. Era da tempo malato di Alzheimer e, secondo quanto riporta il New York Times, il famoso volto è stato colpito da una polmonite che gli ha comportato complicazioni che sono poi risultate fatali. Si è spento all’età di 87 anni.

Una scomparsa che ha portato dolore alla sua intera famiglia: la moglie e nota scrittrice Mary Hogan, i suoi figli Chris, Stephen e Jud, frutto di un precedente matrimonio e i suoi nipoti.

Numerosi i fan che non appena hanno appreso la notizia, lo hanno voluto ricordare e salutare con commoventi post sui social network.

Chi era Robert Hogan

Robert Hogan è nato il 28 settembre del 1933 e si è spento il 27 maggio del 2021. È noto al pubblico americano, ma anche a quello italiano, per la sua lunga carriera nel cinema e nel teatro. Carriera che ha intrapreso nel 1961.

Il suo prosperoso lavoro ha mostrato un talento che sarà difficilmente dimenticato. La star è famosa per aver recitato nella fortunate serie tv Law & Order e General Hospital. Ricordato anche in Hogan’s Heroes, The Donna Reed Show, Ai confini della realtà, I Dream of Jennie e Laverne & Shirley.

Dopo una lunga carriera sullo schermo, l’attore è tornato a recitare nel teatro, il suo grande e vero amore.

La vita privata

Hogan si è sposato la prima volta con Sharon Lynn nel 1957 e dal loro amore sono nati tre figli. La relazione si è poi conclusa con un divorzio nel 1982. Il successivo anno, l’attore si è sposato per la seconda volta con la scrittrice Mary Barbera. I due sono stati insieme per 38 lunghi anni, fino al giorno della sua morte.

Nel 2013, Robert ha scoperto di essere affetto dal morbo di Alzheimer. Ha combattuto a lungo contro la sua malattia, finché una polmonite non gli ha portato gravi complicazioni. Si è spento nella sua amorevole casa all’età di 87 anni.