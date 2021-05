La storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi è davvero terribile. Il protagonista è un dolce cane chiamato Felix, che è stato abbandonato dalla sua amica umana, perché era cresciuto troppo. Non era il cucciolo che lei desiderava, per questo ha preso quella decisione drastica.

CREDIT: PIXABAY

Negli ultimi anni infatti sono nate migliaia di associazioni che cercano di combattere il fenomeno dell’abbandono, ma tutti gli sforzi dei volontari non stanno portando ai risultati sperati.

La storia di questo piccolo a quattro zampe, è iniziata diverso tempo fa. Una ragazza chiamata Mandy, dopo la morte del suo amato gatto, stava soffrendo molto. Tuttavia, proprio in quei giorni difficili ha deciso di adottare un altro animale.

Di conseguenza ha pubblicato un appello su Craiglist, con la speranza di trovare il cucciolo adatto a lei. Desiderava prenderne uno con un passato difficile e che avesse bisogno di amore e di comprensione.

CREDIT: INSTAGRAM

Una donna si è subito fatta avanti per regalarle il suo cane. Ha spiegato alla ragazza che non poteva più tenerlo e che era molto buono e gentile. Infatti si sono incontrate la mattina seguente.

L’amica umana si è presentata con Felix chiuso dentro una gabbia. Il cucciolo era triste e spento. Per tutto il tempo è rimasto con lo sguardo rivolto verso il basso.

La bellissima trasformazione di Felix

Mandy nel vedere le sue condizioni, ha deciso di adottarlo. Per questo lo ha portato subito nella sua abitazione. Nel giro di poche ore, la ragazza ha capito che quel cane non ha avuto un passato semplice.

Quella che doveva essere la sua amica umana, lo ha acquistato da un allevatore locale. Tuttavia, essendo cresciuto troppo non era il cane che desiderava. Per questo voleva sbarazzarsi di lui. In più, nel periodo in cui lo ha adottato, non lo ha mai fatto socializzare e lo ha tenuto sempre chiuso nella gabbia.

CREDIT: PIXABAY

Per fortuna, grazie all’aiuto di Mandy il cucciolo ha imparato tante cose nuove. Da quel momento sono passati 4 lunghi anni ed i due sono diventati inseparabili. Ora Felix è felice della sua seconda possibilità di vita.