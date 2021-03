Dopo la morte del suo proprietario, lo hanno caricato sul loro mezzo e lo hanno trascinato al rifugio. I volontari non potevano accettare un cane di proprietà, così hanno deciso di compiere un gesto ancora più meschino

Questa è la triste storia di un pit bull dal pelo marrone. La sua vita è cambiata in modo inaspettato ed improvviso, dopo la tragica morte della persona più importante della sua vita, il suo papà umano. La vicenda arriva dallo stato del Kansas, negli Stati Uniti d’America, più precisamente dalla città di Wichita.

Credit: Beauties and Beasts, Inc. – Facebook

Dopo la scomparsa del suo proprietario, due uomini hanno deciso di scaricarlo in un rifugio del posto. Erano parenti del defunto e nonostante sapessero quanto fosse importante per lui, non si sono curati del suo benessere e non si sono preoccupati di garantirgli ciò di cui aveva bisogno.

Si sono presentati davanti ai volontari con quel pit bull marrone nel retro del loro camioncino e hanno detto loro che semplicemente non erano in grado di prendersi cura di lui.

Il povero cagnolino era spaventato, tremava e non aveva la minima idea di dove si trovasse o di cosa gli stesse accadendo. Quelle due orribili persone, lo hanno preso per il collo e lo hanno trascinato fino all’atrio del rifugio.

I volontari hanno spiegato ai due uomini, che la loro struttura poteva accogliere soltanto animali randagi o abbandonati per strada. Non cani con una famiglia. Così hanno ben pensato di compiere un gesto ancora più meschino. Lo hanno abbandonato fuori al rifugio.

A quel punto, i ragazzi sono intervenuti e hanno soccorso il povero animale.

Dopo quanto accaduto, hanno raccontato la sua storia sui social network e, nel giro di pochissimi giorni, si è diffusa in ogni parte del mondo.

I soccorritori stanno cercando di garantire al pit bull marrone tutto ciò di cui ha bisogno, ma non sarà un’impresa facile.

La tristezza del pit bull marrone

Credit: Beauties and Beasts, Inc. – Facebook

Il dolore per la scomparsa del suo proprietario lo ha portato ad uno stato di depressione non indifferente. E l’abbandono da parte delle uniche persone che conosceva, non è stato di certo d’aiuto.

I volontari hanno spiegato che cucciolo si rifiuta di mangiare, ha lo sguardo spento e il cuore spezzato.

Credit: Beauties and Beasts, Inc. – Facebook

Rimanere nel box di un rifugio, non aiuterà la sua situazione. La paura dei ragazzi, è che questo pit bull possa morire di tristezza. Per questo stanno chiedendo aiuto sui social, affinché qualcuno si faccia avanti per guarire le ferite del suo cuore e per insegnargli di nuovo a fidarsi degli esseri umani.