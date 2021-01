Donna arrestata per aver preso a pugni il fidanzato: ha lasciato il suo cane fuori sotto la pioggia

La vicenda arriva dall’Oregon, dove una donna di nome Melissa è stata arrestata per aver preso a pugni il suo ragazzo, dopo che lui ha lasciato il suo cane sotto la pioggia. A diffondere la notizia, è stato l’ufficio dello sceriffo della Contea di Coo, attraverso un post pubblicato sull’account ufficiale di Twitter. Eccolo qui:

Nell’immagine scattata dall’autorità, Melissa ha un sorriso ironico stampato sul volto. La donna sembra quasi orgogliosa del motivo per il quale è finita dietro le sbarre!

Dopo una lunga giornata di lavoro, è tornata a casa ed ha trovato il suo cane sotto la pioggia e il suo compagno dentro casa. Durante l’accesa discussione, la donna ha preso a pugni il suo ragazzo per ben due volte.

Quando le autorità, dopo l’allarme, hanno raggiunto l’abitazione, hanno trovato l’uomo con un occhio nero e alcuni graffi vicino al sopracciglio.

Migliaia di persone, dopo la pubblicazione della notizia sul web, hanno commentato da ogni parte del mondo, complimentandosi con la donna. Altre, invece, hanno definito la reazione della donna decisamente esagerata.

Le persone dovrebbero amare e proteggere i propri figli come questa donna protegge il suo cane. Tuttavia, penso che sia pazzesco che alcuni di voi ritengano che l’uomo dovrebbe andare in prigione per crudeltà verso gli animali. Si tratta di pioggia, sono certo che il cane stia bene. Devo comunque ammirare quanto questa donna ami il suo cane!