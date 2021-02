Un altro gravissimo episodio è avvenuto durante questo inverno gelido, che ha colpito gli Stati Uniti. Una donna è stata costretta a chiedere aiuto agli agenti di polizia, poiché prima di andare a lavoro, si era dimenticata il suo cane al freddo. Lo aveva chiuso al balcone e prima di uscire, non lo aveva fatto rientrare.

Vicende simili accadono molto più spesso di quello che si crede. Per fortuna però, in alcuni casi ci sono degli Angeli che intervengono per salvare la vita di tutti i nostri amati amici a quattro zampe.

Secondo ciò che hanno riportato i media locali, quest’episodio è avvenuto durante questo gelido inverno. Precisamente a Pittsburgh. Il cane vive con la sua amica umana, ormai da molti anni.

Non era mai accaduta una cosa del genere ed infatti tutti i vicini, nel vedere gli agenti di polizia, sono rimasti stupiti. La signora quella sera, dopo aver finito il suo turno di lavoro, è tornata a casa.

CREDIT: FACEBOOK

Aveva lasciato il suo cucciolo fuori il balcone, per farlo stare qualche minuto all’aria aperta. Tuttavia, è proprio durante quei momenti che ha ricevuto la disperata chiamata di una sua amica. Doveva tenere sua figlia per qualche ora, poiché la madre doveva andare in ospedale.

La donna, ovviamente, senza rifletterci è subito uscita. È salita sulla sua auto e si è recata nell’abitazione, dove la piccola era sola ed aveva bisogno di qualcuno che la tenesse sotto controllo.

L’intervento della polizia per salvare il cane al freddo

Poche ore dopo, mentre stava guardando il cellulare, la signora si è resa conto di ciò che aveva dimenticato. Il suo cane era nel balcone ed era in grave pericolo, ma lei non poteva proprio uscire per andare a salvarlo.

Per questo motivo, ha avvisato in fretta gli agenti di polizia, che nel sentire la sua disperata richiesta, sono subito intervenuti. Per entrare nell’abitazione hanno chiesto aiuto ad i Vigili del Fuoco e poco dopo sono riusciti a salvare la vita del cucciolo in difficoltà. La sua amica umana, che ha scelto di rimanere anonima, sull’accaduto ha dichiarato: