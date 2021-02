Una clip davvero commovente è stata pubblicata sui social negli ultimi giorni. Una donna è scoppiata in lacrime quando ha rivisto il suo cane scomparso da 10 lunghi giorni. È stato ritrovato in strada, spaventato e malnutrito. Per fortuna ora si sta riprendendo, circondato dall’amore e dalle cure della sua amica umana.

CREDIT: FACEBOOK

Un giorno, la donna ha lasciato il suo cucciolo nel giardino, proprio come faceva sempre, per far in modo che facesse i suoi bisogni. Quando è uscita per controllare, ha fatto la drammatica scoperta.

Nel momento in cui ha aperto la porta, ha notato che il suo cane era scomparso. Nessuno nel quartiere lo aveva visto passare. Era come se fosse sparito nel nulla.

CREDIT: FACEBOOK

L’amica umana, disperata e distrutta, sin da subito ha provato a pubblicare diversi appelli sul web. Inoltre, ha anche chiesto aiuto ad alcuni amici, affinché potessero aiutarla a cercarlo.

Tuttavia, i suoi tentativi non hanno portato ai risultati sperati. In quei lunghi 10 giorni, nessuno ha mai avuto informazioni sul suo cucciolo. La donna era molto preoccupata, poiché credeva che gli fosse accaduto qualcosa di brutto.

Ritrovato il cane scomparso: la clip

CREDIT: FACEBOOK

Un giorno, l’amica umana era uscita come suo solito, per fare il giro del quartiere. Non voleva mollare ed infatti prima di tornare a lavoro, faceva sempre la stessa strada, con la speranza di poterlo ritrovare. Quella mattina, è avvenuto il miracolo che stava aspettando.

Mentre stava camminando, ha visto un cane da lontano. Quando si è avvicinata ed ha gridato il suo nome, il cucciolo l’ha riconosciuta in fretta ed è saltato tra le sue braccia. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

L’amica umana è scoppiata in lacrime. Non è riuscita proprio a trattenersi. La clip di queste due commoventi reazioni, è diventata presto virale sui social ed ha ottenuto migliaia di visualizzazioni.