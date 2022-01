La storia di oggi non racconta di nessun salvataggio all’ultimo minuto, di nessun adozione e di nessun maltrattamento. È una storia di amore puro, semplice e infinito che una donna ha dimostrato di avere nei confronti del suo amico a quattro zampe. Qualcuno ha notato questa scena per strada e l’ha ripresa in un video che siamo felici sia diventato virale in tutto il mondo.

Molte persone credono che possedere un cagnolino significhi solo giocare con loro, oppure tenerli in un angolo o in una stanza e dargli solo da mangiare ogni tanto.

Niente di più sbagliato! Essere proprietari di un cane o di qualsiasi altro animale significa anche amarli e proteggerli in qualsiasi situazione. Fare in modo che loro siano sempre al sicuro e sereni. Perché loro ci amano con tutto il loro cuore e noi dobbiamo fare lo stesso con loro.

Se a qualcuno tutto ciò non è chiaro, a questa donna non le si deve spiegare proprio nulla.

Era un giorno proprio come tanti altri e la signora protagonista della vicenda stava uscendo probabilmente per fare la spesa. Doveva andare da sola, quindi ha pensato di portare il suo cucciolo con sé sia per compagnia, sia per fargli fare una bella passeggiata all’aria aperta.

Una tempesta coglie alla sprovvista la donna e il cagnolino

Ciò che la donna non poteva immaginare era che da lì a poco, proprio mentre si trovava in strada con il suo cucciolo, una pioggia battente li avrebbe sorpresi.

Lei aveva un ombrello, ma il cagnolino si sarebbe bagnato tutto, con il forte rischio di ammalarsi.

Così, senza pensarci un momento, la signora ha tirato fuori dei sacchetti nero di plastica della sua borsa e si è messa ad armeggiare con le mani.

Dopo qualche minuto si capisce la lei stava tagliando e costruendo un fantastico impermeabile a misura per il suo amico a quattro zampe. Con l’aiuto di alcuni elastici ha fatto in modo che la copertura fosse fissata per bene sulla schiena del cagnolino, coprendolo per bene dalla coda fin sopra alla testa.

Un messaggio carico di amore e speranza che siamo felici sia diventato virale ovunque nel mondo. Ci auguriamo che possa contagiare tante persone.