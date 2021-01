Una donna chiamata Vivian poche settimane fa, ha deciso di adottare il piccolo Alex, poiché quando lo ha visto, era triste e sofferente. Inizialmente non voleva avere un cane in casa, ma quando ha incrociato il suo sguardo per la prima volta, si è commossa ed ha cambiato idea.

CREDIT: FACEBOOK

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per la signora di 73 anni. Aveva sempre avuto in casa diversi cuccioli a quattro zampe, ma erano tutti di taglia grande. Purtroppo con il passare degli anni, le condizioni dei cani sono peggiorate, a causa dell’età ed hanno perso la vita.

Vivian era sconvolta ed infatti, dopo il dolore che ha vissuto nel perderli, ha deciso di non voler adottare più animali. Non riusciva a superare quelle perdite, poiché per lei erano stati tutti veri e propri membri della sua famiglia.

CREDIT: FACEBOOK

Diversi anni dopo, il figlio ha deciso di portarla nel rifugio di The Animal Foundation. Lui desiderava farle adottare un nuovo amico a quattro zampe. Non riusciva più vedere la madre sola in casa.

La donna non era d’accordo, ma ha deciso di andare lo stesso in quel posto, solo per far contento il ragazzo. Lei non avrebbe mai voluto adottare un altro cucciolo.

Il primo incontro tra Vivian ed Alex

Nel momento in cui i due hanno iniziato a fare il giro dei box, hanno incrociato lo sguardo del piccolo Alex. Il cucciolo era seduto su una coperta ed era triste e sofferente. Non riusciva a smettere di tremare.

Vivian nel vederlo si è commossa ed infatti ha chiesto ai ragazzi di poterlo prendere in braccio. Il dolce cagnolino, forse per la prima volta nella sua vita, in quel momento si è sentito al sicuro e protetto. Si è tranquillizzato ed ha mostrato subito il suo affetto nei confronti della signora.

CREDIT: FACEBOOK

È proprio a quel punto che la donna ha capito che non poteva più lasciarlo solo. Si era follemente innamorata di lui ed infatti ha firmato in fretta tutti i moduli per la sua adozione. Nonostante la sua idea iniziale, Vivian ha deciso di portarlo a casa con sé per donargli l’amore che non aveva mai ricevuto.