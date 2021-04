Vigili trovano una donna di 60 anni che vaga per strada in stato confusionale

La vicenda arriva da Roma, dove una donna di 60 anni è stata trovata a vagare per strada in pigiama, in zona Ponte Milvio. I Vigili si sono subito resi conto del suo stato confusionale e del fatto che indossava al polso un braccialetto dell’ospedale.

Credit: pixabay.com

Dopo le dovute indagini, gli agenti sono riusciti a risalire alle generalità della donna di 60 anni e hanno scoperto che si era allontanata dalla struttura sanitaria in modo volontario. Voleva tornare a casa per accudire il suo barboncino.

Il gesto degli agenti per la donna di 60 anni

Visto lo stato confusionale, i vigili hanno deciso di riaffidare la signora alle cure del team ospedaliero. In seguito, si sono anche recati all’abitazione della paziente, per valutare le condizioni del suo cagnolino. Hanno trovato il barboncino all’interno della casa e hanno deciso di affidarlo alle cure dell‘associazione Pet in Time. I volontari si occuperanno del benessere del cagnolino fino alle dimissione della sua mamma umana.

Credit: pixabay.com

L’episodio si è diffuso sul web ed ha scaldato il cuore di tantissime persone. Dopo il ricovero in ospedale, la donna di 60 anni aveva una sola priorità, il benessere del suo amico a quattro zampe. Pur di assicurarsi che stesse bene, è andata via dall’ospedale in pigiama e ha vagato a piedi, alla ricerca della sua casa.

Credit: pixabay.com

Fortunatamente, gli agenti hanno trovato la signora e sono intervenuti per assicurare sia a lei che al suo cagnolino, tutto ciò di cui avevano bisogno. Ora la donna potrà rimanere in ospedale, con la consapevolezza che il suo amico peloso si trova in buone mani e non appena verrà dimessa, potrà stringerlo di nuovo tra le sue braccia.

Soltanto chi ha un cane nella propria vita, sa cosa significa essere costretti a separarsi da lui e non avere nessuno che pensi al suo benessere. Siamo felici di vedere che c’è ancora tanta bontà tra gli esseri umani.