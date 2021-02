Una vicenda che ha dell’incredibile è avvenuta poco tempo fa. Una donna dopo la morte del suo amato gatto Tufts ha deciso di adottarne un altro con la sua stessa personalità e le sue stesse caratteristiche. Ovviamente ha dovuto aspettare molto tempo, ma alla fine è riuscita nel suo obiettivo.

Un episodio singolare, che ovviamente ha fatto molto discutere sul web. Alcune persone sono rimaste stupite e si sono complimentate con lei, altre invece hanno criticato la sua scelta.

Tutto è iniziato quando la signora ha trovato il piccolo Tufts nel rifugio della sua città. Aveva un passato difficile alle spalle ed ovviamente, a causa di ciò che aveva subito, era sempre triste e depresso all’interno del suo box.

Il suo unico desiderio era solo quello di trovare degli amici umani amorevoli. La signora si è presto innamorata di lui ed ha deciso di firmare in fretta tutti i moduli per la sua adozione.

Tra loro è nato un legame speciale ed infatti erano diventati inseparabili. Tufts grazie a tutto l’amore ed alle cure della sua nuova amica umana, ha fatto una trasformazione meravigliosa. Era tornato a fidarsi di nuovo delle persone e soprattutto era sempre felice.

Purtroppo con il passare degli anni le sue condizioni di salute sono peggiorate. La donna ha fatto il possibile per cercare di aiutarlo, ma nel giro di pochi mesi il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

L’adozione di Tufts Jr

Distrutta dalla grave ed improvvisa perdita, la signora ha deciso di cercare un nuovo gatto. Però, non ne voleva uno qualsiasi, ma voleva che fosse molto simile al suo vecchio amico a quattro zampe.

Per questo ha iniziato a fare diversi appelli sul web e alla fine, è riuscita nel suo obiettivo. Un volontario ha letto la vicenda e per cercare di aiutarla a superare quel dolore, le ha detto che aveva un gattino perfetto per lei.

Li ha fatti incontrare e tra loro è stato amore a prima vista. Dopo aver imparato a conoscerlo ha deciso di adottarlo ed ora finalmente, il piccolo è potuto andare a vivere nella sua nuova casa. È circondato da amore ed affetto. Voi cosa ne pensate di questa vicenda? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti!