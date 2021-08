Solo pochi giorni fa, una donna chiamata Kenadee si è trovata davanti ad una scena drammatica. Un suo vicino di casa ha lasciato i suoi due cani, nel giardino, proprio durante un temporale. Erano bagnati e non riuscivano a smettere di tremare per il freddo. La signora è intervenuta in fretta per aiutarli.

CREDIT: FACEBOOK

Quando si decide di adottare un animale, bisogna occuparsi di lui in ogni momento. È anche importante controllare quando si esce che sia al riparo ed in un posto sicuro.

In questa terribile vicenda, Kenadee stava tornando nella sua abitazione, proprio durante il temporale. Tuttavia, mentre era in auto ed ha guardato il giardino del suo vicino, si è resa conto della grave situazione in cui si trovavano i suoi cuccioli.

La donna da ormai molto tempo, è una volontaria ed ogni giorno si impegna per aiutare gli animali in difficoltà.

CREDIT: FACEBOOK

In questo caso sapeva che la situazione era davvero delicata. Per questo dopo aver suonato al campanello per diversi minuti, senza aver mai ricevuto una risposta, ha deciso di allertare le forze dell’ordine.

Gli agenti sono arrivati sul posto tempestivamente e con loro anche i soccorritori del rifugio locale. È proprio a questo punto che Kenadee è potuta entrare per salvare la vita dei due cagnolini in difficoltà.

La situazione dei due cani lasciati sotto il temporale

Una volta portati in un posto sicuro, il veterinario li ha sottoposti ad un’accurata visita. Per fortuna dopo tutte le cure che hanno ricevuto, nessuno dei cuccioli ha riportato gravi problemi dopo quella triste esperienza.

I loro amici umani sin da subito di sono fatti avanti per poterli riprendere. Alla fine ci sono riusciti dopo aver pagato una multa.

CREDIT: FACEBOOK

Kenadee è delusa da come si è conclusa la vicenda, poiché sperava di trovare una nuova famiglia umana per questi due cagnolini. Il suo desiderio era proprio quello di trovare delle persone che non li avrebbero mai lasciati da soli in quella situazione.