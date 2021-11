La tragedia della solitudine, così è stata definita. Donna muore in casa dopo un malore, due cani e un gatto la vegliano per 3 giorni

La storia di questi due cani arriva da Ladispoli. I cuccioli vivevano insieme ai due loro anziani proprietari e al gatto di famiglia. Un uomo allettato e una donna che lo accudiva ogni giorno. Vivevano in solitudine, insieme ai loro amici pelosi.

Pochi giorni fa, è accaduta la tragedia. L’anziana signora è stata colpita da un malore ed è deceduta all’interno dell’abitazione. Il marito, a causa delle sue condizioni, non è stato in grado di chiedere aiuto e lanciare l’allarme.

Non poteva alzarsi e per tre lunghi giorni, è rimasto in casa con il corpo senza vita di sua moglie. I due cani e il gatto hanno vegliano sulla loro proprietaria, proteggendola con tutto il loro amore.

La vicenda è stata diffusa sul web, tramite un post su Facebook, dalle Guardie Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli. Quest’ultime sono state allarmate dalla polizia locale dopo il ritrovamento del corpo senza vita dell’anziana signora, avvenuto tre giorni dopo il suo decesso. Hanno affidato gli animali ai soccorritori, poiché l’uomo non poteva prendersene cura.

“La tragedia della solitudine”, scrivono su Facebook le Guardie Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli.

“Intervento avvenuto solo dopo pochi minuti dalla chiamata del Comandante della Polizia Locale. Si è subito intuita la gravità e le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente Ladispoli si sono precipitate sul posto, dove c’erano le forze dell’ordine ed il 118. Il dramma. Due persone sole, marito e moglie, uno malato e l’altra deceduta già da un po’. I loro cani, due lupoidi, ed il loro gatto unici testimoni della disgrazia. Negli occhi di questi animali tutto il dolore della perdita. Le nostre Guardie sono immensamente vicini a questi poveri tesori, una cosa minima rispetto alla situazione drammatica che stanno vivendo, ma almeno l’affetto da parte nostra non gli mancherà di sicuro 🖤”.