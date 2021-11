Un uomo di 31 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine per maltrattamento nei confronti degli animali. Dopo l’allarme lanciato da alcuni condomini, gli agenti di Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, insieme a quelli di Polizia Roma Capitale, sono intervenuti in un’abitazione di via Agostino Mitelli.

Credit: pixabay.com

Gli ufficiali hanno trovato un povero pit bull legato ad un termosifone con una corta catena. Era denutrito e in condizioni di salute davvero pessime. L’uomo di 31 anni era già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati.

Una volta raggiunto l’appartamento, i poliziotti hanno sentito i sofferenti lamenti dell’animale. Inizialmente, hanno suonato alla porta, ma non ricevendo risposte da parte del proprietario, hanno richiesto l’intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco.

Credit: pixabay.com

Quest’ultimi hanno forzato la porta di casa e si sono ritrovati davanti alla straziante scena. Il povero pit bull era debole e confuso, costretto alla catena e a doversi muovere intorno a quel termosifone. Era circondato dai suoi stessi bisogni.

L’uomo di 31 anni ha cercato di fuggire

Durante il salvataggio, l’uomo è tornato a casa e quando ha visto la polizia e i Vigili del Fuoco, ha tentato di fuggire, consapevole della gravità della situazione.

È stato bloccato e denunciato per maltrattamento nei confronti degli animali, un reato vero e proprio punibile con la legge. Gli agenti hanno scoperto che era già sottoposto all’obbligo di firma per reati legati a sostanze stupefacenti. Non solo, occupava quell’appartamento in modo abusivo, senza titoli d’alloggio.

Credit: pixabay.com

Dopo una visita veterinaria, è risultato anche che il pit bull non era munito di microchip e non era iscritto all’anagrafe canina. Al momento si trova nelle mani delle guardie zoofile e di persone autorizzate dall’ASL Roma 2.

Il maltrattamento nei confronti degli animali è un reato previsto dall’articolo 544 del Codice Penale.

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.