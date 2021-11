Una vicenda sconvolgente, quella che è accaduta la scorsa notte a Trapani. Vanda Grignani, una donna di 36 anni, ha annunciato su Facebook l’intenzione di sbarazzarsi del suo convivente e poi ha preso un coltello da cucina ed ha ucciso l’uomo di 45 anni.

Prima di compiere quel gesto, Vanda aveva pubblicato due diversi messaggi su Facebook, sfogandosi con i suoi amici virtuali. Messaggi agghiaccianti, eppure nessuno aveva minimamente sospettato delle sue intenzioni.

Litigava spesso con il suo convivente e aveva anche raccontato che le forze dell’ordine erano dalla parte dell’uomo e non dalla sua.

Scusate vi voglio bene a tutti, mi manca la mia famiglia sono sola, questo essere mi ha portato all’esasperazione stasera farò qualcosa che non avrei mai pensato. Ho chiesto aiuto, questo pezzo di m**da mi ha distrutto, la polizia e carabinieri di Trapani difendono lui. Ok va bene sono stanca, ho perso tutti non ho più niente da perdere, perdonatemi.