Annamaria è una donna non vedente che ha smarrito la sua cagnolina Mary. Quando si è resa conto di ciò che era accaduto, si è sentita persa. Non aveva più al suo fianco la sua metà. Un cane guida è una parte fondamentale della vita di una persona come Annamaria.

Quando si è resa conto che Mary era scomparsa, la donna ha subito allertato le forze dell’ordine. Gli agenti della polizia di Livorno si sono recati sul posto, in aiuto di Annamaria.

Era per strada, immobile ed impaurita, con il suo bimbo di 19 mesi. I poliziotti si sono occupati di tranquillizzarla e rassicurarla e di riaccompagnarla a casa.

Subito dopo, si sono anche occupati di cercare Mary, il suo labrador guida dal pelo color crema. Gli agenti hanno cercato la cagnolina per strada e, grazie all’aiuto di un cittadino, sono riusciti a trovarla tra le macchine parcheggiate. Immensa la gioia di Annamaria quando ha riabbracciato la sua amata amica a quattro zampe.

A condividere sui social quanto accaduto, è stata proprio la Polizia di Stato sul profilo Facebook. Nel post pubblicato, si legge:

Per Annamaria perdere Mary, il suo cane guida, è stato un dramma. Quando sono arrivati sul posto, i poliziotti della Volante di Livorno l’hanno trovata immobile per strada con il suo bimbo di 19 mesi legato sulla schiena. Gli agenti, dopo averla accompagnata a casa e tranquillizzata, si sono messi alla ricerca della labrador. Grazie all’aiuto di un passante, l’hanno trovata tra le auto in sosta. Per Annamaria è stato come ritrovare una parte di sé, così come per il suo bimbo, abituato alla presenza rassicurante di quella “sorellina” pelosa all’interno della famiglia ❤️. essercisempre #lamiciziaèunacosaseria.