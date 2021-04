Necessario l’intervento della polizia per salvare il piccolo Ace: ecco cosa gli era accaduto

Una vicenda terribile è avvenuta poco tempo fa, ad una famiglia che vive in California. Il loro cane Ace era rimasto intrappolato con la testa in un tabellone e per riuscire a liberarlo, hanno dovuto chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Per fortuna il tutto si è concluso nel migliore dei modi.

CREDIT: KURT LESLIE

L’episodio è iniziato in una giornata come le altre per Kurt Leslie. L’uomo era fuori la sua abitazione e stava giocando con il suo cucciolo e i suoi bambini.

Proprio durante quei minuti che è avvenuto il dramma. Il piccolo Ace, mentre era impegnato a giocare, ha messo la testa in uno dei buchi del tabellone, che era appeso ad un albero.

I suoi amici umani in un primo momento hanno sorriso, poiché quella scena per loro è stata davvero esilarante. Era strano vedere la testa del cane, uscire da un buco.

CREDIT: KURT LESLIE

Subito dopo però, quando hanno provato a tirarlo fuori, si sono resi conto che la situazione era più grave del previsto. Il cucciolo non riusciva ad uscire e aveva bisogno di aiuto.

Kurt si è spaventato ed infatti, insieme alla moglie, ha deciso di chiedere l’intervento degli agenti di polizia.

Il lavoro degli agenti per liberare il piccolo Ace

CREDIT: KURT LESLIE

Michael Maddox, uno dei poliziotti, è subito intervenuto nell’abitazione. Si è reso conto in fretta che la situazione era molto grave. Infatti insieme a quelle persone si è messo in fretta a lavoro per liberare il cane.

Gli amici umani hanno pensato a tenere fermo Ace, mentre l’agente pensava a segare il legno del tabellone. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

L’episodio per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Il cane nonostante lo spavento iniziale, si è ripreso in fretta. Non ha nemmeno avuto bisogno di un controllo dal veterinario, ma questo è stato possibile solo grazie all’intervento dell’agente di polizia!