La storia che vogliamo raccontarvi oggi rappresenta l’ennesimo disperato appello contro l’abbandono. La protagonista è una bellissima femmina di pastore tedesco, che non solo è stata abbandonata, ma i suoi proprietari avevano anche deciso di legarla con una pesante catena sotto il sole cocente.

La vicenda è accaduta in Cile, più precisamente nelle campagne vicine alla città di Concepcion. Il Sud America è noto per le alte temperature che si manifestano durante il giorno. Temperature alle quali era stata lasciata esposta questa cucciola chissà per quanto tempo.

I suoi ex proprietari, forse perché impossibilitati a continuare a prendersi cura di lei, avevano deciso di sbarazzarsene. Ma lo avevano fatto nel peggior modo possibile. Legandola con una grossa e pesante catena ad un roccia nel bel mezzo del deserto.

È vero che quella particolare cava era molto frequentata da cittadini e turisti del posto, ma la cucciola ha comunque trascorso ore ed ore sotto al sole bollente, senza acqua né cibo a disposizione.

Tra i tanti che la vedevano e non facevano altro che girarle attorno o evitarla, fortunatamente è passata una donna che ha deciso di non rimanere indifferente.

Quella signora dall’animo gentile ha letto in quegli occhi sofferenti tutta la disperazione di una creatura indifesa. Così si è avvicinata a lei, l’ha accarezzata per farle capire che era tutto ok e poi l’ha liberata e portata via con sé.

Il salvataggio della femmina di pastore tedesco

Dopo averla rifocillata per bene a casa sua, ha contattato i volontari della Refugio Patita Sin Hogar, un’associazione di salvataggio animali del posto.

I meravigliosi angeli hanno accolto la cagnolina nella loro struttura e l’hanno amata e coccolata a più non posso, fino a far riaprire il suo cuore chiuso.

Fortunatamente la brutta avventura che ha dovuto vivere questa bellissima femmina di pastore tedesco, si è risolta nel migliore dei modi. Ma c’è da dire che non è sempre così.

Nelle strade delle città di tutto il mondo finiscono centinaia e centinaia di cani ogni giorno. E naturalmente non tutti vengono salvati.

I volontari di queste meravigliose strutture di salvataggio, non si stancheranno mai di ricordare alle persone che se non vogliono più prendersi cura di un amico a quattro zampe, la soluzione migliore è quella di rivolgersi ad un rifugio. Perché abbandonare un cagnolino per strada, equivale praticamente a condannarlo a morte certa.