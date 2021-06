Una storia con un bellissimo lieto fine è avvenuta pochi giorni fa. Una piccola Border Collie, chiamata Tilly, era scomparsa dopo un incidente e la sua famiglia l’ha ritrovata pochi giorni dopo in una fattoria. Stava tenendo sotto controllo le pecore di un pastore locale.

CREDIT: PIXABAY

Una vicenda che è diventata in fretta virale sul web e che ha stupito migliaia di persone. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che l’animale potesse essere ritrovato in quel posto.

Era un giorno come un altro per Linda Oswald, era uscita con la sua cucciola per fare delle commissioni in giro per la città. Fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

Ad un certo punto però la ragazza ha perso il controllo della sua auto e si è scontrata con un’altra macchina, che proveniva dal senso opposto. L’impatto è stato molto violento.

CREDIT: FACEBOOK

A peggiorare la situazione è stata la scoperta che ha fatto la donna pochi secondi dopo. Linda quando è scesa dal suo veicolo, si è resa conto che la piccola Tilly era scomparsa nel nulla. Era riuscita ad uscire dal vetro posteriore, che si era rotto.

L’amica umana, non sapendo cosa fare, ha deciso di chiedere aiuto ad un rifugio locale ed ha anche pubblicato diversi appelli sul web. Tuttavia, nessuno aveva notizie utili sulla piccola a quattro zampe.

Il ritrovamento di Tilly

CREDIT: FACEBOOK

Pochi giorni dopo la drammatica vicenda, Linda ha fatto una scoperta davvero incredibile. Un pastore locale, quando ha visto la foto della cucciola sul web, si è reso conto di averla già vista. Era nella sua abitazione.

Per questo ha chiamato subito la sua amica umana e le ha detto che Tilly era fuori la sua fattoria. Stava tenendo sotto controllo le pecore, ma lui inizialmente credeva fosse una randagia. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Alla fine, la donna ha avuto la possibilità di poterla riabbracciare. Il tutto per loro si è concluso nel migliore dei modi. Tilly nonostante l’incidente e la scomparsa, non ha riportato gravi conseguenze.