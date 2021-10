Lo scorso 3 ottobre, Yesenia Aguayo ha lasciato uscire la sua cagnolina Wendy nel cortile per farle fare i suoi bisogni. Poco dopo però si è accorta che la sua mix Chihuahua/Shih Tzu di 11 anni, era scomparsa nel nulla.

Credit: Yesenia Aguayo – Facebook

Ha iniziato a cercarla nei dintorni dell’abitazione e lungo la strada. Ha anche chiesto ai suoi vicini, ma nessuno l’aveva vista. Così alla fine, la donna ha deciso di visionare i video delle telecamere di sicurezza ed è stato allora che ha fatto la straziante scoperta.

Le immagini mostravano una donna che si era avvicinata alla sua fedele amica a quattro zampe e l’aveva portata via da quella che era la sua casa. Purtroppo non è riuscita a riconoscere il volto di quell’essere spregevole, così ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine ed è tornata in strada, alla disperata ricerca della sua cagnolina.

Credit: Yesenia Aguayo – Facebook

Yesenia ha anche contattato i volontari e i rifugi del posto, con la speranza che la aiutassero a ritrovarla. Purtroppo nessuno aveva visto la piccola Wendy.

I giorni passavano e la donna era sempre più terrorizzata. Poi, lo squillo del telefono. Erano i soccorritori dell’associazione VCA Arboretum View Animal Hospital, che la informavano che qualcuno aveva il suo cane smarrito e che era disposto a riconsegnarlo alla famiglia.

Nessuno ha riconsegnato Wendy

Sono rimasti d’accordo che si sarebbero incontrati in un punto preciso, ma quando è arrivato il momento nessuno si è presentato con la piccola Wendy. La donna è rimasta confusa e devastata.

Credit: Yesenia Aguayo – Facebook

Purtroppo nemmeno il rifugio era a conoscenza dell’identità della donna. Nessuno riesce a capire perché abbia rubato il cane, contattato la sua proprietaria e poi infranto la sua promessa.

Le autorità attualmente stanno lavorando per cercare di rintracciare la donna. Yesenia continua a pubblicare appelli rivolti a colei che le ha portato via la piccola Wendy, implorandola di lasciarla in qualsiasi dipartimento di polizia o in qualunque rifugio, perché la sua vita senza la cucciola non è più la stessa.