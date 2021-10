Tutti lo acclamano oggi come l'eroe a quattro zampe che ha salvato la vita del suo proprietario dalle fiamme: la storia del cane Rello

Rello è il nuovo eroe a quattro zampe diventato famoso sui social network, dopo che ha salvato la vita del suo proprietario. Quando le fiamme hanno avvolto la sua amorevole casa nel cuore della notte, il cucciolone ha capito di dover intervenire all’istante.

Coy Freeman è un orgoglioso papà di una ciurma di American Bully. Ha accolto nella sua vita diversi cagnolini della stessa razza, cuccioli dalle 8 settimane fino al suo fedele Rello che ha sei anni.

L’uomo è ipovedente e spesso fa affidamento sui suoi cagnolini per affrontare le sfide della vita quotidiana. La mattina, solitamente, Rello entra nella sua stanza e lo sveglia con i suoi baci bavosi. Ma quella notte, il suo comportamento era diverso dal solito.

Il cucciolo ha iniziato a sbattere la testa in modo aggressivo contro il suo braccio e Coy non riusciva a capire perché si stava comportando in quel modo così preoccupante, soprattutto nel cuore della notte. Così si è alzato dal letto ed è stato allora che ha realizzato che la sua casa stava andando a fuoco.

La stanza si stava riempiendo di fumo e Rello continuava a scalpitare, come se volesse dirgli di muoversi e di raggiungere la porta principale.

Rello aiuta il suo papà a salvare gli altri cani

Mentre il legno carbonizzato iniziava a cadere dal soffitto, l’uomo e il cucciolone di sei anni hanno fatto il possibile per portare fuori tutti gli altri cuccioli della famiglia.

Una volta raggiunta la strada, Coy si è reso conto che i vicini erano già fuggiti dalle loro case e avevano allarmato i Vigili del Fuoco. Proprio grazie all’intervento di quest’ultimi, il proprietario ha potuto riabbracciare molti dei suoi amati cagnolini. Purtroppo non era riuscito a prenderli in braccio tutti. È rimasto ad aspettare, con le lacrime agli occhi, i pompieri che entravano ed uscivano dalla sua casa, ormai distrutta.

Ci sono volute due ore e 45 uomini per domare il violentissimo incendio. Purtroppo, quattro cuccioli non sono riusciti a sopravvivere.

I Vigili del Fuoco hanno cercato di rianimare gli animali con maschere per l’ossigeno, ma alcuni avevano inalato troppo fumo.

Rello è la ragione per cui Freeman è vivo oggi, insieme ai cuccioli salvati dalla casa in fiamme. Sarà per sempre grato al suo fedele amico a quattro zampe.

Questa storia si è diffusa in tutto il mondo e il cucciolo è stato acclamato come un eroe da migliaia di persone.