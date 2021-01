È diventato famoso ed ha conquistato il popolo del web: riuscite a capire perché? Guardatelo bene!

Barnaby e un gatto molto particolare, diventato famoso sul web come il gatto sempre spettinato e con gli occhi strabici. Ma siete curiosi di conoscere la sua storia? Questo bellissimo micio di razza persiana, ha circa 4 anni e vive nel Missouri.

Credit: barnaby_persian – Instagram

Soffre di strabismo divergente, una condizione molto comune: l’occhio ruota verso l’esterno e sembra che il gatto stia guardando da un’altra parte. Ma il colore azzurro che lo caratterizza, ha conquistato il popolo del web, in particolare quello di Instagram. Barnaby, infatti, è la star pelosa di una pagina che conta già più di 140 mila Follower.

Il suo aspetto fa sorridere. Sembra un gatto spettinato, stressato e stanco, ma in realtà il suo pelo è indomabile!

La sua famiglia ha raccontato che non c’è cosa che ami di più del dormire e lo fa per gran parte della giornata! Alle 4 del mattino, si alza e cerca subito i suoi umani per una dose di coccole, fin quando qualcuno non si alza per dargli da mangiare!

Credit: barnaby_persian – Instagram

Un compito che tocca sempre alla sua dolce mamma. Quest’ultima si alza alle 4, gli da da mangiare e poi cerca di spazzolarlo per diversi minuti, nonostante il risultato finale sia sempre lo stesso!

La giornata tipo di Barnaby

Durante un’intervista, la mamma umana di Barnaby ha raccontato una sua giornata! In realtà, è stato lo stesso gatto a raccontarla!

Ogni mattina sveglio la mia mamma umana alle 4, perché mi manca e perché ho fame. Lei si alza e mi da la colazione. Dopo le permetto di coccolarmi e spazzolarmi per tre minuti. Poi gioco con i miei genitori umani e corro come un predatore che fa paura. La cosa che più amo, è nascondermi dietro degli oggetti più piccoli di me e poi balzare fuori quando i miei genitori non se lo aspettano.

Credit: barnaby_persian – Instagram